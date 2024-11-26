В РФ ограничат поставки продукции для осетровых рыб и форели

27 ноября 2024 в 04:58 Размер текста - 17 +

Для осетровых рыб предложили производить больше отечественного корма Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Импорт комбикормов для аквакультуры может быть частично ограничен в целях поддержки развития российской продукции. Отечественным производителям трудно конкурировать с иностранными поставками, особенно в сегменте кормов для лососевых и осетровых рыб. Об этом заявил представитель Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Роман Артемов. «Для поддержки российского производства кормов для аквакультуры нужно задуматься о частичном закрытии импорта. Можно ограничить поставку продукции для осетровых рыб и форели. Исключение целесообразно сделать для репродукционных кормов, которые производятся в России в меньших объемах», — цитирует Артемова «Коммерсант». По сведениям издания, статистика демонстрирует значительный рост отечественного производства комбикормов — в январе—сентябре 2023 года объем произведенной продукции увеличился на 39%. Однако, несмотря на динамику, доля импорта комбикормов все еще составляет около 60%. Как сообщало URA.RU ранее, ученые разработали уникальный корм, который может использоваться в рыбном хозяйстве России. Продукт подходит для питания молоди осетра, разведением которого занимаются, в том числе, в Тюменской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Импорт комбикормов для аквакультуры может быть частично ограничен в целях поддержки развития российской продукции. Отечественным производителям трудно конкурировать с иностранными поставками, особенно в сегменте кормов для лососевых и осетровых рыб. Об этом заявил представитель Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Роман Артемов. «Для поддержки российского производства кормов для аквакультуры нужно задуматься о частичном закрытии импорта. Можно ограничить поставку продукции для осетровых рыб и форели. Исключение целесообразно сделать для репродукционных кормов, которые производятся в России в меньших объемах», — цитирует Артемова «Коммерсант». По сведениям издания, статистика демонстрирует значительный рост отечественного производства комбикормов — в январе—сентябре 2023 года объем произведенной продукции увеличился на 39%. Однако, несмотря на динамику, доля импорта комбикормов все еще составляет около 60%. Как сообщало URA.RU ранее, ученые разработали уникальный корм, который может использоваться в рыбном хозяйстве России. Продукт подходит для питания молоди осетра, разведением которого занимаются, в том числе, в Тюменской области.