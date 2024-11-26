26 ноября 2024

В РФ ограничат поставки продукции для осетровых рыб и форели

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбовод Лопатин ООО ЮРПартнер Челябинск, садок, рыба, осетр
Для осетровых рыб предложили производить больше отечественного корма Фото:

Импорт комбикормов для аквакультуры может быть частично ограничен в целях поддержки развития российской продукции. Отечественным производителям трудно конкурировать с иностранными поставками, особенно в сегменте кормов для лососевых и осетровых рыб. Об этом заявил представитель Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Роман Артемов.

«Для поддержки российского производства кормов для аквакультуры нужно задуматься о частичном закрытии импорта. Можно ограничить поставку продукции для осетровых рыб и форели. Исключение целесообразно сделать для репродукционных кормов, которые производятся в России в меньших объемах», — цитирует Артемова «Коммерсант».

По сведениям издания, статистика демонстрирует значительный рост отечественного производства комбикормов — в январе—сентябре 2023 года объем произведенной продукции увеличился на 39%. Однако, несмотря на динамику, доля импорта комбикормов все еще составляет около 60%.

Как сообщало URA.RU ранее, ученые разработали уникальный корм, который может использоваться в рыбном хозяйстве России. Продукт подходит для питания молоди осетра, разведением которого занимаются, в том числе, в Тюменской области.

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Импорт комбикормов для аквакультуры может быть частично ограничен в целях поддержки развития российской продукции. Отечественным производителям трудно конкурировать с иностранными поставками, особенно в сегменте кормов для лососевых и осетровых рыб. Об этом заявил представитель Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Роман Артемов. «Для поддержки российского производства кормов для аквакультуры нужно задуматься о частичном закрытии импорта. Можно ограничить поставку продукции для осетровых рыб и форели. Исключение целесообразно сделать для репродукционных кормов, которые производятся в России в меньших объемах», — цитирует Артемова «Коммерсант». По сведениям издания, статистика демонстрирует значительный рост отечественного производства комбикормов — в январе—сентябре 2023 года объем произведенной продукции увеличился на 39%. Однако, несмотря на динамику, доля импорта комбикормов все еще составляет около 60%. Как сообщало URA.RU ранее, ученые разработали уникальный корм, который может использоваться в рыбном хозяйстве России. Продукт подходит для питания молоди осетра, разведением которого занимаются, в том числе, в Тюменской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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