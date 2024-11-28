В Петербурге возрастет цена платной парковки

В Санкт-Петербурге предложено повышение максимальной стоимости платной парковки к 2025 году. Согласно проекту постановления, опубликованному администрацией города, предельная цена на часовую парковку для легковых автомобилей будет установлена на уровне 157 рублей 12 копеек.
«Предельный размер платы за час на платной парковке составит в следующем году 47 рублей 15 копеек для мотоциклов, 157 рублей 12 копеек — для легковых автомобилей, и 235 рублей 70 копеек — для транспортных средств иных категорий», — говорится в документе. С документом ознакомилась «Фонтанка».
Уточняется, что комитет по транспорту города обязан устанавливать максимальные ставки ежегодно. Однако реальная стоимость парковки остается без изменений и составляет 100 рублей за час для автомобилей.
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