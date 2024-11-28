В национальном центре «Россия» пройдет закрытие Года семьи

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В мероприятии примут участие семьи из различных уголков страны, заявила Голикова
В мероприятии примут участие семьи из различных уголков страны, заявила Голикова Фото:

Церемония завершения Года семьи состоится в конце декабря в Национальном центре «Россия». Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, в мероприятии примут участие семьи со всей страны.

«Федеральную торжественную церемонию закрытия Года семьи мы планируем провести в конце декабря в Национальном центре „Россия“», — заявила Голикова. Ее слова приводит ТАСС. Она отметила, что на церемонию будет приглашено большое количество семей из разных уголков страны.

По указу президента, 2024 год был назван Годом семьи. Задачи этого года включают в себя продвижение государственной политики по защите семейных ценностей и поддержку традиционных основ семейной жизни.

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Церемония завершения Года семьи состоится в конце декабря в Национальном центре «Россия». Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, в мероприятии примут участие семьи со всей страны. «Федеральную торжественную церемонию закрытия Года семьи мы планируем провести в конце декабря в Национальном центре „Россия“», — заявила Голикова. Ее слова приводит ТАСС. Она отметила, что на церемонию будет приглашено большое количество семей из разных уголков страны. По указу президента, 2024 год был назван Годом семьи. Задачи этого года включают в себя продвижение государственной политики по защите семейных ценностей и поддержку традиционных основ семейной жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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