В Тверской области боец в больнице «попал» в плен

Участник специальной военной операции (СВО) из Тверской области получил ранение и был отправлен в военный госпиталь. Он не получал выплат из-за того, что считали, что он попал в плен. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов.
«Согласно приказу командира в /ч военнослужащий с июня по сентябрь числился без вести пропавшим. Приказ отменили, выплаты пересчитали», — написал Иванов в своем telegram-канале. В итоге он получил около 40 тысяч рублей, по 10 тысяч за месяц.
Депутат отметил, что военнослужащий уже направил запрос в военную прокуратуру. Там ему подтвердили, что согласно приказу командира военной части мужчина четыре месяца числился пропавшим без вести. Приказ отменили и выплаты в соответствии с этим пересчитали.
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