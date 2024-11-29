В Тверской области боец в больнице «попал» в плен

Депутат ГД Иванов: участнику СВО платили 10 тысяч рублей за месяц на фронте
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Бойцу сообщили, что но был в плену, пока находился в госпитале
Бойцу сообщили, что но был в плену, пока находился в госпитале Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Участник специальной военной операции (СВО) из Тверской области получил ранение и был отправлен в военный госпиталь. Он не получал выплат из-за того, что считали, что он попал в плен. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов.

«Согласно приказу командира в /ч военнослужащий с июня по сентябрь числился без вести пропавшим. Приказ отменили, выплаты пересчитали», — написал Иванов в своем telegram-канале. В итоге он получил около 40 тысяч рублей, по 10 тысяч за месяц. 

Депутат отметил, что военнослужащий уже направил запрос в военную прокуратуру. Там ему подтвердили, что согласно приказу командира военной части мужчина четыре месяца числился пропавшим без вести. Приказ отменили и выплаты в соответствии с этим пересчитали. 

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Участник специальной военной операции (СВО) из Тверской области получил ранение и был отправлен в военный госпиталь. Он не получал выплат из-за того, что считали, что он попал в плен. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов. «Согласно приказу командира в /ч военнослужащий с июня по сентябрь числился без вести пропавшим. Приказ отменили, выплаты пересчитали», — написал Иванов в своем telegram-канале. В итоге он получил около 40 тысяч рублей, по 10 тысяч за месяц.  Депутат отметил, что военнослужащий уже направил запрос в военную прокуратуру. Там ему подтвердили, что согласно приказу командира военной части мужчина четыре месяца числился пропавшим без вести. Приказ отменили и выплаты в соответствии с этим пересчитали. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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