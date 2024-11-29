Сырский заявил об усилении ВСУ на трех направлениях

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Генерал ВСУ Александр Сырский. stock, stock, Сырский Александр
ВСУ получат усиление в Донбассе, заявил Сырский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Подразделения ВСУ получат усиление на донецком, покровском и кураховском направлениях. Об этом сообщил главнокомандующий украинской армии Александр Сырский.

«Подразделения ВСУ на донецком, покровском и кураховском направлениях в Донбассе будут усилены», — написал Сырский в своем telegram-канале. Он также добавил, что после личных визитов и взаимодействия с командирами были приняты решения о наращивании сил с использованием резервов, боеприпасов, вооружения и техники.

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Подразделения ВСУ получат усиление на донецком, покровском и кураховском направлениях. Об этом сообщил главнокомандующий украинской армии Александр Сырский. «Подразделения ВСУ на донецком, покровском и кураховском направлениях в Донбассе будут усилены», — написал Сырский в своем telegram-канале. Он также добавил, что после личных визитов и взаимодействия с командирами были приняты решения о наращивании сил с использованием резервов, боеприпасов, вооружения и техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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