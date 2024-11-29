Сырский заявил об усилении ВСУ на трех направлениях

ВСУ получат усиление в Донбассе, заявил Сырский
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Подразделения ВСУ получат усиление на донецком, покровском и кураховском направлениях. Об этом сообщил главнокомандующий украинской армии Александр Сырский.
«Подразделения ВСУ на донецком, покровском и кураховском направлениях в Донбассе будут усилены», — написал Сырский в своем telegram-канале. Он также добавил, что после личных визитов и взаимодействия с командирами были приняты решения о наращивании сил с использованием резервов, боеприпасов, вооружения и техники.
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