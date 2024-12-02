На узнаваемых символах Екатеринбурга зажгли флаг ОАЭ

Одни из самых узнаваемых объектов Екатеринбурга — Екатеринбург Арену и Ельцин Центр — подсветили цветами Национального флага ОАЭ. Так уральская столица поздравила государство-партнера с главным праздником — днем образования ОАЭ. Как рассказали URA.RU в Министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области (ММВЭС), сегодня регион становится все более узнаваемым на эмиратском направлении.
«За этот год прямые контакты были установлены не только на официальном уровне, но и в деловой среде, чему, безусловно, способствовала выставка ИННОПРОМ-2024, на которой ОАЭ выступили страной-партнером. Сегодня Свердловская область активно сотрудничает с эмиратами в таких областях, как промышленность, инклюзивные технологии, образование, разработка совместных магистерских программ, а также в сфере туризма, спорта и адаптивной физической культуры. Мы намерены расширять взаимодействие и в других сферах», — рассказал министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин.
Национальный день ОАЭ появился в 1971 году, когда правители эмиратов подписали соглашение об объединении и создании единого государства. Сегодня, по словам представителя ММВЭС Свердловской области в ОАЭ Андрея Кавказского, этот праздник отмечается как долгожданное событие. По случаю 53-й годовщины со дня образования ОАЭ жителей и гостей ждут многочисленные мероприятия, такие как концерты, выставки, парады и фейерверки в каждом эмирате.
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