На узнаваемых символах Екатеринбурга зажгли флаг ОАЭ

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Ельцин Центр подсветили флагом ОАЭ
Ельцин Центр подсветили флагом ОАЭ Фото:

Одни из самых узнаваемых объектов Екатеринбурга — Екатеринбург Арену и Ельцин Центр — подсветили цветами Национального флага ОАЭ. Так уральская столица поздравила государство-партнера с главным праздником — днем образования ОАЭ. Как рассказали URA.RU в Министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области (ММВЭС), сегодня регион становится все более узнаваемым на эмиратском направлении.

Екатеринбург Арена в цветах флага ОАЭ
Екатеринбург Арена в цветах флага ОАЭ
Фото:

«За этот год прямые контакты были установлены не только на официальном уровне, но и в деловой среде, чему, безусловно, способствовала выставка ИННОПРОМ-2024, на которой ОАЭ выступили страной-партнером. Сегодня Свердловская область активно сотрудничает с эмиратами в таких областях, как промышленность, инклюзивные технологии, образование, разработка совместных магистерских программ, а также в сфере туризма, спорта и адаптивной физической культуры. Мы намерены расширять взаимодействие и в других сферах», — рассказал министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин.

Так Ельцин Центр выглядит вблизи
Так Ельцин Центр выглядит вблизи
Фото:

Национальный день ОАЭ появился в 1971 году, когда правители эмиратов подписали соглашение об объединении и создании единого государства. Сегодня, по словам представителя ММВЭС Свердловской области в ОАЭ Андрея Кавказского, этот праздник отмечается как долгожданное событие. По случаю 53-й годовщины со дня образования ОАЭ жителей и гостей ждут многочисленные мероприятия, такие как концерты, выставки, парады и фейерверки в каждом эмирате.

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Одни из самых узнаваемых объектов Екатеринбурга — Екатеринбург Арену и Ельцин Центр — подсветили цветами Национального флага ОАЭ. Так уральская столица поздравила государство-партнера с главным праздником — днем образования ОАЭ. Как рассказали URA.RU в Министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области (ММВЭС), сегодня регион становится все более узнаваемым на эмиратском направлении. «За этот год прямые контакты были установлены не только на официальном уровне, но и в деловой среде, чему, безусловно, способствовала выставка ИННОПРОМ-2024, на которой ОАЭ выступили страной-партнером. Сегодня Свердловская область активно сотрудничает с эмиратами в таких областях, как промышленность, инклюзивные технологии, образование, разработка совместных магистерских программ, а также в сфере туризма, спорта и адаптивной физической культуры. Мы намерены расширять взаимодействие и в других сферах», — рассказал министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин. Национальный день ОАЭ появился в 1971 году, когда правители эмиратов подписали соглашение об объединении и создании единого государства. Сегодня, по словам представителя ММВЭС Свердловской области в ОАЭ Андрея Кавказского, этот праздник отмечается как долгожданное событие. По случаю 53-й годовщины со дня образования ОАЭ жителей и гостей ждут многочисленные мероприятия, такие как концерты, выставки, парады и фейерверки в каждом эмирате.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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