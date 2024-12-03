Осужденный сын экс-заммэра Ханты-Мансийска получил ранение на СВО

Сын бывшего заместителя мэра Ханты-Мансийска Андрея Шашкова Алексей, осужденный за наркосбыт, получил ранение в зоне СВО. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.
«Алексей получил ранение и сейчас находится в госпитале. После лечения снова отправится в зону СВО», — сообщил агентству источник. По словам инсайдера, вопрос помилования осужденного будет поднят только после окончания спецоперации.
Ранее URA.RU писало, что суд Ханты-Мансийска вынес приговор сыну бывшего замглавы столицы Алексею Шашкову. Он был признан виновным в 21 эпизоде покушения на наркосбыт и получил шесть лет лишения свободы.
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