В Сосновском районе Челябинской области в поселке Новый Кременкуль построят производственный комплекс с административно-бытовым корпусом (АБК) площадью 10,5 тысяч квадратных метров. Возводить объект будет бизнесмен Андрей Рыбалов, основным видом деятельности которого является производство спецодежды. Проект одобрен экспертной организацией «Центр строительных экспертиз», сообщается на сайте госреестра.
«Производственный корпус с АБК будет построен в Сосновском районе Челябинской области, северо-восточнее поселка Новый Кременкуль. Положительное заключение от экспертной организации ООО „Центр строительных экспертиз“. Сведения были включены в реестр 3 декабря»,- сообщается на сайте.
Согласно кадастровой карте, площадь участка составляет 10 тысяч 463 квадратных метров. Кадастровая стоимость земель — один миллион 245 тысяч рублей. Да данной территории разрешено возводить объекты капитального строительства, предназначенные под производство легкой промышленности, в том числе для текстильной, фарфоро-фаянсовой и электронной промышленности.
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