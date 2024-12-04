Бизнесмену разрешили строить новое производство под Челябинском. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Площадь под застройку комплекса составляет 10,5 тысяч квадратных метров
Площадь под застройку комплекса составляет 10,5 тысяч квадратных метров Фото:

В Сосновском районе Челябинской области в поселке Новый Кременкуль построят производственный комплекс с административно-бытовым корпусом (АБК) площадью 10,5 тысяч квадратных метров. Возводить объект будет бизнесмен Андрей Рыбалов, основным видом деятельности которого является производство спецодежды. Проект одобрен экспертной организацией «Центр строительных экспертиз», сообщается на сайте госреестра.

«Производственный корпус с АБК будет построен в Сосновском районе Челябинской области, северо-восточнее поселка Новый Кременкуль. Положительное заключение от экспертной организации ООО „Центр строительных экспертиз“. Сведения были включены в реестр 3 декабря»,- сообщается на сайте.

Согласно кадастровой карте, площадь участка составляет 10 тысяч 463 квадратных метров. Кадастровая стоимость земель — один миллион 245 тысяч рублей. Да данной территории разрешено возводить объекты капитального строительства, предназначенные под производство легкой промышленности, в том числе для текстильной, фарфоро-фаянсовой и электронной промышленности.

Комплекс возведут в Сосновском районе под Челябинском
Комплекс возведут в Сосновском районе под Челябинском
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сосновском районе Челябинской области в поселке Новый Кременкуль построят производственный комплекс с административно-бытовым корпусом (АБК) площадью 10,5 тысяч квадратных метров. Возводить объект будет бизнесмен Андрей Рыбалов, основным видом деятельности которого является производство спецодежды. Проект одобрен экспертной организацией «Центр строительных экспертиз», сообщается на сайте госреестра. «Производственный корпус с АБК будет построен в Сосновском районе Челябинской области, северо-восточнее поселка Новый Кременкуль. Положительное заключение от экспертной организации ООО „Центр строительных экспертиз“. Сведения были включены в реестр 3 декабря»,- сообщается на сайте. Согласно кадастровой карте, площадь участка составляет 10 тысяч 463 квадратных метров. Кадастровая стоимость земель — один миллион 245 тысяч рублей. Да данной территории разрешено возводить объекты капитального строительства, предназначенные под производство легкой промышленности, в том числе для текстильной, фарфоро-фаянсовой и электронной промышленности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...