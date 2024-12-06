Кадыров напал на Бастрыкина и Колокольцева из-за чеченского подростка: позиции сторон

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил недовольство действиями руководства Следственного комитета России и Министерства внутренних дел по делу чеченского подростка Муслима Мурдиева, обвиняемого в хулиганстве. По словам Кадырова, руководители данных ведомств «сидят не на своих местах». СК ответил главе Чечни на критику в адрес главы ведомства Александра Бастрыкина. Какого мнения придерживаются стороны — в материале URA.RU.
Позиция Кадырова
В последнем обращении, опубликованном чеченскими СМИ, Рамзан Кадыров выразил свое недовольство действиями руководителей Следственного комитета и Министерства внутренних дел России. Основным поводом для критики стало уголовное дело против подростка Муслима Мурдиева, обвиняемого в нападении на прохожих в Москве. По словам Кадырова, руководители данных ведомств «сидят не на своих местах».
Кадыров также коснулся вопросов миграционной политики, указывая на проблемы в обращении с мигрантами, которые, по его мнению, являются России братьями. Он утверждает, что текущая ситуация ухудшается из-за неправильных действий правоохранительных органов, и критикует министра внутренних дел Владимира Колокольцева за недостаточное управление этим процессом.
Глава Чечни выразил уверенность, что Мурдиев не будет отправлен в колонию после суда, который запланирован на 18 декабря. Он сообщил, что провел переговоры по этому вопросу, однако не уточнил, с кем именно.
Это не первый случай, когда Кадыров высказывается критически в адрес Александра Бастрыкина и Владимира Колокольцева. Ранее он уже выражал недовольство, особенно после заявлений Бастрыкина, которые чеченский лидер считал некорректными в отношении ислама.
Позиция Следственного комитета
Следственный комитет России выступил с разъяснениями по поводу уголовного дела о хулиганстве, произошедшем в Москве в сентябре 2023 года. Данное заявление последовало за критикой Рамзана Кадырова, касающихся действий председателя СК Александра Бастрыкина.
Следствием было установлено, что группа из пяти подростков действовала по предварительному сговору. Они выбирали случайных прохожих для нападения, начиная с вербальных провокаций, переходящих в физическое насилие. Подростки избили восьмерых человек, семь из которых были несовершеннолетними. Местами их преступных действий стали ТРЦ «Авиапарк», ТЦ «Дискавери» и территория «Парка культуры „Ходынское поле“ в Москве.
Действия обвиняемых были квалифицированы по части 2 статьи 213 УК РФ как хулиганство, совершенное группой лиц. В ходе расследования были собраны показания обвиняемых, которые подтвердили факт сговора. Также были получены показания потерпевших и свидетелей, а также обнаружены электронные носители с видеозаписями нападений.
Следственный комитет подчеркнул, что все необходимые меры для установления обстоятельств дела были приняты. Окончательное решение о виновности фигурантов будет принято судом на основании представленных следствием доказательств.
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