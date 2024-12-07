«Алчность не от слова «Алла»»: Грушевский прошелся по покинувшим Россию артистам

Российский актер Михаил Грушевский критически высказался о своих коллегах, покинувших Россию, а именно об актере Дмитрии Назарове и юмористе Максиме Галкине (признан Минюстом РФ иноагентом). Первого он назвал человеком небольшого ума, а второго обвинил в коммерческом расчете и алчности.
«Мне жалко этих людей. Презрение и жалость. Но это разные вещи. Условно говоря, одного слушаешь и думаешь: дурак дураком, даже говорить не о чем. Фактуры нет для интересного разговора. А если говорить о таком „явлении“, как Максим Галкин*, то оно гораздо более интересное и объемное. В нем присутствует коммерческий расчет, корысть, алчность — что угодно. Алчность не от слова „Алла“», — заявил Грушевский журналу Starhit. Он считает, что Галкин действует не по собственной воле, а выполняет заказы.
По его словам, уехавшие артисты лишились не только успеха, но и друзей, и работы. «Жалкие судьбы. Среди них есть и тихушники, которые просто уехали, типа „испугавшись“, и помалкивают», — заявил Грушевский. Он также подчеркнул, что не видит смысла в поддержании общения с теми, кто покинул Родину.
Ранее Максим Галкин запретил использовать телефоны на своих выступлениях в США и Канаде. Это сделано для того, чтобы зрители не снимали выступления и не записывали их на диктофон.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ
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