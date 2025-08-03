Военный эксперт призвал не бояться атомных подлодок Трампа

Действия атомных подлодок у российских границ не являются чем-то новым. Такое заявление сделал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Они постоянно шалят», — передает слова Дандыкина aif.ru. По словам эксперта, еще в 1992 году в Баренцевом море произошло столкновение американской подлодки USS Baton Rouge с российской субмариной «Кострома». «Нашу подлодку после этого отремонтировали, и она вернулась на боевое дежурство, а американскую пришлось списать», — пояснил Дандыкин.
Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social о решении перебросить две атомные подлодки, назвав это ответом на «крайне провокационные заявления» заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Военный эксперт подчеркнул, что такие действия американской стороны уже неоднократно приводили к инцидентам в прошлом.
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