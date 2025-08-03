Аэропорт Пулково временно не работает

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге 3 августа ввел временные ограничения на работу. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов.
«Аэропорт Пулково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.
Введение ограничений на полеты в некоторых районах Ленинградской области повлияло на доступность воздушных маршрутов, используемых для авиасообщения с Калининградом и из него. Так, корректировки в расписании рейсов могут затронуть и аэропорт Храброво (Калининград).
Ночью 3 августа аэропорт Сочи тоже временно прекращал обслуживание рейсов. Работа была приостановлена в связи с введением временных ограничений, направленных на обеспечение безопасности полетов гражданской авиации.
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