Le Figaro узнала кандидатуру нового премьера Сирии

Le Figaro: главой правительства Сирии может стать экс-премьер Рияд Хиджаб
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хиджаб занимал пост премьер-министра Сирии в 2012 году
Хиджаб занимал пост премьер-министра Сирии в 2012 году Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Новым главой переходного правительства Сирии может стать бывший премьер-министр Рияд Хиджаб. Об этом пишет газета Le Figaro.

«Главой переходного правительства Сирии может быть назначен Рияд Хиджаб», — говорится в материале. Там добавили, что Хиджаб ранее занимал в Сирии пост премьер-министра в 2012 году, прежде чем перешел на сторону оппозиции и сбежал в Иорданию.

Представители вооруженной оппозиции Сирии 8 декабря заявили о контроле над страной. Премьер-министр страны Мухаммед Гази аль-Джаляли подтвердил, что остается в стране с несколькими министрами, но не знает о местоположении министра обороны. Он также отметил, что установил контакт с оппозицией, передает «Ридус».

МИД РФ сообщило, что президент Сирии Башар Асад принял решение покинуть свой пост и страну. Согласно источникам, Асад с семьей прибыл в Москву, где получил убежище, а российские официальные лица поддерживают связь с сирийской оппозицией для обеспечения безопасности российских объектов в Сирии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новым главой переходного правительства Сирии может стать бывший премьер-министр Рияд Хиджаб. Об этом пишет газета Le Figaro. «Главой переходного правительства Сирии может быть назначен Рияд Хиджаб», — говорится в материале. Там добавили, что Хиджаб ранее занимал в Сирии пост премьер-министра в 2012 году, прежде чем перешел на сторону оппозиции и сбежал в Иорданию. Представители вооруженной оппозиции Сирии 8 декабря заявили о контроле над страной. Премьер-министр страны Мухаммед Гази аль-Джаляли подтвердил, что остается в стране с несколькими министрами, но не знает о местоположении министра обороны. Он также отметил, что установил контакт с оппозицией, передает «Ридус». МИД РФ сообщило, что президент Сирии Башар Асад принял решение покинуть свой пост и страну. Согласно источникам, Асад с семьей прибыл в Москву, где получил убежище, а российские официальные лица поддерживают связь с сирийской оппозицией для обеспечения безопасности российских объектов в Сирии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...