Le Figaro узнала кандидатуру нового премьера Сирии

Новым главой переходного правительства Сирии может стать бывший премьер-министр Рияд Хиджаб. Об этом пишет газета Le Figaro.
«Главой переходного правительства Сирии может быть назначен Рияд Хиджаб», — говорится в материале. Там добавили, что Хиджаб ранее занимал в Сирии пост премьер-министра в 2012 году, прежде чем перешел на сторону оппозиции и сбежал в Иорданию.
Представители вооруженной оппозиции Сирии 8 декабря заявили о контроле над страной. Премьер-министр страны Мухаммед Гази аль-Джаляли подтвердил, что остается в стране с несколькими министрами, но не знает о местоположении министра обороны. Он также отметил, что установил контакт с оппозицией, передает «Ридус».
МИД РФ сообщило, что президент Сирии Башар Асад принял решение покинуть свой пост и страну. Согласно источникам, Асад с семьей прибыл в Москву, где получил убежище, а российские официальные лица поддерживают связь с сирийской оппозицией для обеспечения безопасности российских объектов в Сирии.
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