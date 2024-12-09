В центре Челябинска произошел транспортный коллапс из-за отключенного светофора. Видео

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Нерабочий светофор стал причиной хаоса на дороге в центре города
Нерабочий светофор стал причиной хаоса на дороге в центре города Фото:

В Челябинске вечером, 9 декабря, на перекрестке проспекта Ленина и Свердловского проспекта встало движение и образовались пробки из-за отключения светофора. Неразбериха на участке привела к транспортному коллапсу, передает корреспондент URA.RU.

«Движение в центре города практически парализовано. На перекрестке проспекта Ленина и Свердловского проспекта отключен светофор, движение организовано хаотично. Образовался транспортный коллапс», — отметил корреспондент.

Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», в центре Челябинска зафиксированы 8-бальные пробки. Корреспондент URA.RU уточнил, что из-за неорганизованного движения были замечены проблемы с общественным транспортом.

В Челябинске на центральных улицах зафиксированы 8-бальные пробки, аварии и дорожные работы
В Челябинске на центральных улицах зафиксированы 8-бальные пробки, аварии и дорожные работы
Фото:

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В Челябинске вечером, 9 декабря, на перекрестке проспекта Ленина и Свердловского проспекта встало движение и образовались пробки из-за отключения светофора. Неразбериха на участке привела к транспортному коллапсу, передает корреспондент URA.RU. «Движение в центре города практически парализовано. На перекрестке проспекта Ленина и Свердловского проспекта отключен светофор, движение организовано хаотично. Образовался транспортный коллапс», — отметил корреспондент. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», в центре Челябинска зафиксированы 8-бальные пробки. Корреспондент URA.RU уточнил, что из-за неорганизованного движения были замечены проблемы с общественным транспортом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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