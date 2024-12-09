В Челябинске вечером, 9 декабря, на перекрестке проспекта Ленина и Свердловского проспекта встало движение и образовались пробки из-за отключения светофора. Неразбериха на участке привела к транспортному коллапсу, передает корреспондент URA.RU.
«Движение в центре города практически парализовано. На перекрестке проспекта Ленина и Свердловского проспекта отключен светофор, движение организовано хаотично. Образовался транспортный коллапс», — отметил корреспондент.
Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», в центре Челябинска зафиксированы 8-бальные пробки. Корреспондент URA.RU уточнил, что из-за неорганизованного движения были замечены проблемы с общественным транспортом.
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