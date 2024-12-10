В Перми прошли масштабные проверки водителей и пешеходов. Видео

В результате работы пермской полиции удалось выявить 22 нетрезвых автомобилиста
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мероприятие направлено на пресечение грубых нарушений ПДД (архивное фото)
Мероприятие направлено на пресечение грубых нарушений ПДД (архивное фото) Фото:

Госавтоинспекторы провели массовые проверки водителей в Перми. Они были ориентированы на пресечение нетрезвого вождения. Об итогах рейдов рассказали в региональном МВД.

«Полицейские выявили 22 водителя с признаками опьянения, трое из которых управляли автомобилем в нетрезвом виде повторно. В отношении них решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также обнаружено 24 автомобилиста без водительского удостоверения и четыре человека, лишенных права управления транспортным средством», — рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

По результатам профилактических операций, к административной ответственности привлечены 94 пешехода за нарушение правил дорожного движения, такое же число протоколов составлено в отношении автолюбителей, не предоставивших преимущество в движении пешеходам.

Уточняется, что с начала 2024 года на дорогах Перми зарегистрировано 287 наездов на пешеходов, в результате которых 24 человека погибли, 281 — получил травмы различной степени тяжести.

Ранее URA.RU рассказывало о самых аварийных улицах в Перми. С января по ноябрь 2024 года больше всего автоаварий в Перми произошло на шоссе Космонавтов. Чаще других в ДТП попадали владельцы автомобилей Lada.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Госавтоинспекторы провели массовые проверки водителей в Перми. Они были ориентированы на пресечение нетрезвого вождения. Об итогах рейдов рассказали в региональном МВД. «Полицейские выявили 22 водителя с признаками опьянения, трое из которых управляли автомобилем в нетрезвом виде повторно. В отношении них решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также обнаружено 24 автомобилиста без водительского удостоверения и четыре человека, лишенных права управления транспортным средством», — рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. По результатам профилактических операций, к административной ответственности привлечены 94 пешехода за нарушение правил дорожного движения, такое же число протоколов составлено в отношении автолюбителей, не предоставивших преимущество в движении пешеходам. Уточняется, что с начала 2024 года на дорогах Перми зарегистрировано 287 наездов на пешеходов, в результате которых 24 человека погибли, 281 — получил травмы различной степени тяжести. Ранее URA.RU рассказывало о самых аварийных улицах в Перми. С января по ноябрь 2024 года больше всего автоаварий в Перми произошло на шоссе Космонавтов. Чаще других в ДТП попадали владельцы автомобилей Lada.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...