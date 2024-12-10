Госавтоинспекторы провели массовые проверки водителей в Перми. Они были ориентированы на пресечение нетрезвого вождения. Об итогах рейдов рассказали в региональном МВД.
«Полицейские выявили 22 водителя с признаками опьянения, трое из которых управляли автомобилем в нетрезвом виде повторно. В отношении них решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также обнаружено 24 автомобилиста без водительского удостоверения и четыре человека, лишенных права управления транспортным средством», — рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.
По результатам профилактических операций, к административной ответственности привлечены 94 пешехода за нарушение правил дорожного движения, такое же число протоколов составлено в отношении автолюбителей, не предоставивших преимущество в движении пешеходам.
Уточняется, что с начала 2024 года на дорогах Перми зарегистрировано 287 наездов на пешеходов, в результате которых 24 человека погибли, 281 — получил травмы различной степени тяжести.
Ранее URA.RU рассказывало о самых аварийных улицах в Перми. С января по ноябрь 2024 года больше всего автоаварий в Перми произошло на шоссе Космонавтов. Чаще других в ДТП попадали владельцы автомобилей Lada.
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