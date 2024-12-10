Стали известны самые опасные улицы в Перми. Инфографика

Самым аварийным участком в Перми стало шоссе Космонавтов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На шоссе Космонавтов пришлось 7% автоаварий
На шоссе Космонавтов пришлось 7% автоаварий Фото:

С января по ноябрь 2024 года больше всего автоаварий в Перми произошло на шоссе Космонавтов. Чаще других в ДТП попадали владельцы автомобилей Lada, сообщили URA.RU в «Ингосстрахе».

«Мы собрали статистику ДТП по заявлениям клиентов по ОСАГО с января по ноябрь 2024 года. Самыми аварийными улицами Перми стали шоссе Космонавтов (доля ДТП — 7%), улица Куйбышева (3,9%), улица Героев Хасана (2,9%), улица Ленина (2,6%), а также Комсомольский проспект (2,1%)», — рассказал URA.RU директор филиала «Ингосстраха» в Пермском крае Юрий Шанин.

За первые 11 месяцев текущего года в ДТП чаще всего попадали владельцы автомобилей марки Lada — 14,9%. Также за возмещением по ОСАГО часто обращались водители Kia (9,3%), Toyota (8,5%), Hyundai (7,7%) и Renault (6,4%).

Больше всего аварий произошло на шоссе Космонавтов
Больше всего аварий произошло на шоссе Космонавтов
Фото:

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С января по ноябрь 2024 года больше всего автоаварий в Перми произошло на шоссе Космонавтов. Чаще других в ДТП попадали владельцы автомобилей Lada, сообщили URA.RU в «Ингосстрахе». «Мы собрали статистику ДТП по заявлениям клиентов по ОСАГО с января по ноябрь 2024 года. Самыми аварийными улицами Перми стали шоссе Космонавтов (доля ДТП — 7%), улица Куйбышева (3,9%), улица Героев Хасана (2,9%), улица Ленина (2,6%), а также Комсомольский проспект (2,1%)», — рассказал URA.RU директор филиала «Ингосстраха» в Пермском крае Юрий Шанин. За первые 11 месяцев текущего года в ДТП чаще всего попадали владельцы автомобилей марки Lada — 14,9%. Также за возмещением по ОСАГО часто обращались водители Kia (9,3%), Toyota (8,5%), Hyundai (7,7%) и Renault (6,4%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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