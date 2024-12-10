С января по ноябрь 2024 года больше всего автоаварий в Перми произошло на шоссе Космонавтов. Чаще других в ДТП попадали владельцы автомобилей Lada, сообщили URA.RU в «Ингосстрахе».
«Мы собрали статистику ДТП по заявлениям клиентов по ОСАГО с января по ноябрь 2024 года. Самыми аварийными улицами Перми стали шоссе Космонавтов (доля ДТП — 7%), улица Куйбышева (3,9%), улица Героев Хасана (2,9%), улица Ленина (2,6%), а также Комсомольский проспект (2,1%)», — рассказал URA.RU директор филиала «Ингосстраха» в Пермском крае Юрий Шанин.
За первые 11 месяцев текущего года в ДТП чаще всего попадали владельцы автомобилей марки Lada — 14,9%. Также за возмещением по ОСАГО часто обращались водители Kia (9,3%), Toyota (8,5%), Hyundai (7,7%) и Renault (6,4%).
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