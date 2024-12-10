Без вести пропавшего свердловского бойца СВО по ошибке записали в дезертиры

10 декабря 2024 в 17:21 Размер текста - 17 +

Бойца ошибочно признали дезертиром (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащего из Алапаевского района Дмитрия, который без вести пропал в зоне спецоперации, ошибочно признали дезертиром. На этом фоне семья бойца перестала получать положенные выплаты. Позднее уральца удалось опознать среди погибших и похоронить. Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. «За поддержкой ко мне обратилась жена участника СВО из Алапаевского района Дмитрия С. Ее муж из мест не столь отдаленных отправился в октябре прошлого года в составе добровольческого подразделения „Шторм“ на СВО. И спустя месяц пропал там без вести. О чем имеется извещение военкома с печатью и подписью. Однако, несмотря на это, положенные по закону выплаты семье были прекращены. Почти год женщина пыталась разобраться в проблеме самостоятельно. Тщетно. Направил запрос в военную прокуратуру и далее события начали развиваться очень быстро. Надзорное ведомство провело разбирательство и выяснило, что, оказывается, доброволец уже в другом статусе — самовольно оставившего часть, о чем в ноябре и сообщило жене. Возможно, все смирились бы с этим вердиктом. Даже я. Ведь дезертиры встречаются во всех армиях мира. Но спустя считанные дни в одном из тел погибших бойцов опознали героя нашей истории», — написал депутат в своем telegram-канале. По словам Иванова, есть практика, когда пропавших без вести признают дезертирами. «Много обращений по этому поводу. Так случилось, что Дмитрия опознали: он погиб. И тем самым подтвердил свое честное имя. Но как быть с остальными участниками СВО, с теми, кто пропал, возможно, погиб, но по бумагам числятся дезертирами? Как им подтвердить свое честное имя?», — посетовал он. Ранее свердловскому военнослужащему перестали выплачивать заработную плату после того, как его ошибочно зарегистрировали как самовольно покинувшего воинскую часть. После вмешательства властей выяснилось, что у бойца имелись проблемы с его статусом. В кратчайшие сроки удалось подтвердить, что данный мужчина находится на территории специальной военной операции и не оставлял своих товарищей по службе. Власти обещали провести перерасчет всех положенных выплат в декабре текущего года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнослужащего из Алапаевского района Дмитрия, который без вести пропал в зоне спецоперации, ошибочно признали дезертиром. На этом фоне семья бойца перестала получать положенные выплаты. Позднее уральца удалось опознать среди погибших и похоронить. Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. «За поддержкой ко мне обратилась жена участника СВО из Алапаевского района Дмитрия С. Ее муж из мест не столь отдаленных отправился в октябре прошлого года в составе добровольческого подразделения „Шторм“ на СВО. И спустя месяц пропал там без вести. О чем имеется извещение военкома с печатью и подписью. Однако, несмотря на это, положенные по закону выплаты семье были прекращены. Почти год женщина пыталась разобраться в проблеме самостоятельно. Тщетно. Направил запрос в военную прокуратуру и далее события начали развиваться очень быстро. Надзорное ведомство провело разбирательство и выяснило, что, оказывается, доброволец уже в другом статусе — самовольно оставившего часть, о чем в ноябре и сообщило жене. Возможно, все смирились бы с этим вердиктом. Даже я. Ведь дезертиры встречаются во всех армиях мира. Но спустя считанные дни в одном из тел погибших бойцов опознали героя нашей истории», — написал депутат в своем telegram-канале. По словам Иванова, есть практика, когда пропавших без вести признают дезертирами. «Много обращений по этому поводу. Так случилось, что Дмитрия опознали: он погиб. И тем самым подтвердил свое честное имя. Но как быть с остальными участниками СВО, с теми, кто пропал, возможно, погиб, но по бумагам числятся дезертирами? Как им подтвердить свое честное имя?», — посетовал он. Ранее свердловскому военнослужащему перестали выплачивать заработную плату после того, как его ошибочно зарегистрировали как самовольно покинувшего воинскую часть. После вмешательства властей выяснилось, что у бойца имелись проблемы с его статусом. В кратчайшие сроки удалось подтвердить, что данный мужчина находится на территории специальной военной операции и не оставлял своих товарищей по службе. Власти обещали провести перерасчет всех положенных выплат в декабре текущего года.