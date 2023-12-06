Пермский ТРЦ стал лучшим в России среди самых больших моллов

В Москве 5 декабря состоялись «Дни торговых центров». В рамках мероприятия наградили победителей премии «RCSC Awards 2023». Лучшим в России среди больших моллов площадью от 80 тысяч квадратных метров стал пермский торгово-развлекательный центр «Планета».
«Мы с радостью представляем вам список победителей и финалистов премии „RCSC Awards 2023“. Победитель номинации „Действующий суперрегиональный торговый центр“ — ТРЦ „Планета“, г. Пермь», — сказано в telegram-канале премии.
Конкуренцию пермскому ТРЦ составили екатеринбургский «VEER Mall» и московский «Vegas Крокус Сити», которые заняли второе и третье место. Премия «RCSC Awards 2023» проводится на протяжении 20 лет. Ежегодно более тысячи объектов по всей стране борются за звание лучшего торгового центра в десяти номинациях. Организатором премии выступает Российский совет торговых центров.
Ранее ТРЦ «Планета» выиграл премию «Arendator Awards 2023», которая проводится среди объектов коммерческой недвижимости. Также торговый центр признан самым экологичным по итогам премии Green Property Awards.
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