Захарова призвала НАТО очнуться и изъять пенсии Столтенберга

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Захарова посоветовал Рютте изъять пенсии у Столтенберга вместо жителей Европы
Захарова посоветовал Рютте изъять пенсии у Столтенберга вместо жителей Европы Фото:

Странам НАТО вместо изъятия социальных выплат у европейцев следует «очнуться» и направить на военные расходы часть средств с пенсий бывшего генсека альянса Йенса Столтенберга. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«НАТО пора показать пример и изъять четверть пенсий Столтенберга и других 'отставников'», — заявила Захарова. Ее слова приводит ТАСС. Она подчеркнула, что такие меры могли бы стать ответом на аналогичные действия, предложенные Рютте. 

В своем выступлении Захарова также указала на необходимость справедливого распределения финансовых нагрузок внутри альянса. Она выразила мнение, что подобные предложения должны касаться не только граждан стран НАТО, но и руководства организации.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте предложил направить часть социальных средств на укрепление обороны, отметив, что европейские страны тратят четверть бюджета на пенсии и пособия. Он призвал выделить более 3% ВВП на военные нужды, чтобы достичь успеха, аналогичного победе в холодной войне, передает RT.

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Странам НАТО вместо изъятия социальных выплат у европейцев следует «очнуться» и направить на военные расходы часть средств с пенсий бывшего генсека альянса Йенса Столтенберга. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «НАТО пора показать пример и изъять четверть пенсий Столтенберга и других 'отставников'», — заявила Захарова. Ее слова приводит ТАСС. Она подчеркнула, что такие меры могли бы стать ответом на аналогичные действия, предложенные Рютте.  В своем выступлении Захарова также указала на необходимость справедливого распределения финансовых нагрузок внутри альянса. Она выразила мнение, что подобные предложения должны касаться не только граждан стран НАТО, но и руководства организации. Ранее генсек НАТО Марк Рютте предложил направить часть социальных средств на укрепление обороны, отметив, что европейские страны тратят четверть бюджета на пенсии и пособия. Он призвал выделить более 3% ВВП на военные нужды, чтобы достичь успеха, аналогичного победе в холодной войне, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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