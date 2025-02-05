СК обвинил жителя Петербурга в серии преступлений с несовершеннолетними

В Санкт-Петербурге местный житель обвиняется в серии преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и склонении их к употреблению наркотиков. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
«Следственным отделом по Кировскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждены уголовные дела по таким признакам преступлений, как незаконное лишение свободы несовершеннолетнего, изнасилование, совершение иных насильственных действий сексуального характера, половое сношение с несовершеннолетней, совершение развратных действий, склонение несовершеннолетнего к употреблению наркотических средств», — рассказало ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале.
По данным следствия, в ноябре 2023 года и в период с июня по август 2024 года обвиняемый в офисе на Маршала Говорова и в квартире в Санкт-Петербурге склонял несовершеннолетних к употреблению наркотиков, после чего совершал преступления сексуального характера. В одном из случаев, 2 ноября 2024 года, он закрыл дверь офиса, не позволяя одной из жертв уйти, после чего совершил в ее отношении развратные действия.
Благодаря оперативной работе следователей и сотрудников МВД личность подозреваемого была установлена, и он был задержан. В ходе осмотра офиса следователи изъяли пакетики с остатками наркотических веществ и следами биологического происхождения. Фигуранту уже предъявлено обвинение, следствие планирует ходатайствовать о его заключении под стражу.
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