Кавалер ордена Мужества и участник «Время героев» стал замдиректора федерального центра

Кавалер ордена Мужества и участник программы «Время героев» Роман Гришин назначен на должность заместителя директора по развитию инновационных видов спорта Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр подготовки спортивного резерва». Мужчина выразил уверенность в успешном выполнении задач на новом посту.
«Роман Гришин назначен заместителем директора Федерального центра подготовки спортивного резерва», — отмечено на сайте программы «Время героев». В рамках программы, инициированной президентом России Владимиром Путиным, Гришин прошел стажировку в Минспорте, где показал себя как человек, нацеленный на результат.
Сам Гришин считает, что успешно выполнит все поставленные задачи на новом посту. Он отметил важность полученного опыта во время участия в программе «Время героев». «Хочу отдельно поблагодарить своего наставника — министра спорта Российской Федерации Михаила Дегтярева. Его поддержка и советы, внимание, которое он и управленческая команда министерства уделяли мне в ходе стажировки, помогли развить уже существующие и приобрести новые компетенции, которые станут залогом эффективного выполнения обязанностей на новом посту», — добавил он.
После назначения Дегтярев поздравил Романа Гришина, подчеркивая его результативность и потенциал. «Как наставник я сопровождал Романа, чтобы практика раскрыла в нем все его управленческие задатки. Он успешно завершил обучение и стажировку, показал себя человеком, нацеленным на результат. <...> Поздравляю Романа, что он попал в команду Минспорта»», — заявил Дегтярев.
Программа «Время героев», инициированная президентом Путиным, направлена на подготовку квалифицированных руководителей среди нынешних и бывших военнослужащих для их дальнейшей работы в структурах государственной и муниципальной власти, а также в крупнейших корпорациях. Программа включает изучение современных управленческих методов и технологий, развитие навыков командной работы и личностное совершенствование. В Кремле отмечали, что даже после конца СВО эта программа будет работать.
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