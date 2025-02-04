Россия готова провести переговоры с Украиной: о чем они будут и почему Зеленского на них не ждут

Российская Федерация планирует инициировать проведение заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, посвященного кризису на Украине. Готова ли Россия провести переговоры с Украиной, о чем пойдет речь и почему появление лидера Украины Владимира Зеленского там не ждут — в материале URA.RU.
Возможная февральская встреча
Как сообщил Дмитрий Полянский, Россия намерена запросить проведение заседания Совета Безопасности ООН, посвященного обсуждению украинского кризиса. Точную дату возможного собрания он не назвал. Однако, по словам Полянского, заседание должно состояться в середине февраля.
Условия для начала диалога по украинскому кризису
Россия готова к переговорам с Украиной, о чем неоднократно заявляли российские власти. Комбинации участников мирных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта еще не обсуждались.
По мнению руководителя второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексея Полищука, диалог с Киевом может состояться на основе стамбульского документа, принятого в 2022 году. Соглашение устанавливает для Украины статус нейтральной и внеблоковой страны без ядерного оружия, предполагает ее демилитаризацию и денацификацию, а также запрещает размещение на ее территории иностранных военных баз и войск.
Полищук уточнил, что перед началом переговоров между Россией и Украиной необходимо урегулировать некоторые правовые вопросы. В основном диалогу препятствует легитимность украинского лидера Владимира Зеленского и его декрета о запрете на переговоры с Россией.
Присутствие Зеленского на переговорах
Мнение Кремля
В Кремле считают, что присутствие нынешнего лидера Украины на переговорах невозможно. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, вариант, при котором Зеленский может появиться за столом переговоров — переизбрание на выборах. Однако проведение выборов на Украине было приостановлено из-за введения в стране военного положения.
Угрозы Зеленского
Возможность исключения Украины из предстоящих переговоров Зеленскому не понравилась. Он сообщил, что подобный шаг был бы «очень опасным». Он также призвал США обсудить с Украиной возможные мирные договоренности.
Просьба с Запада
Западный профессор попытался обратиться к российскому лидеру Владимиру Путину, с просьбой довести ВСУ до капитуляции. Так, профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в прямом эфире на своем YouTube-канале призвал российского лидера воздействовать на украинских солдат и заставить их сдаться, в случае если американский лидер Дональд Трамп не сможет урегулировать украинский конфликт.
Секретная тактика НАТО
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс уже разработал секретную тактику на случай переговоров России и Украины. «У стран НАТО есть стратегия проведения мирных переговоров между Россией и Украиной», — заявил Рютте в интервью газете Bild. Он заявил, что альянс держит все в секрете из опасений усилить позиции Владимира Путина.
Где могут состояться переговоры, возможные участники
По словам главы второго департамента стран СНГ МИД РФ Полищука, Россия не испытывает недостатка в предложениях от стран, готовых предоставить площадку на своей территории для возможных будущих переговоров по украинскому урегулированию. Он отметил, что среди тех, кто предложил провести диалог, была и союзная РФ Белоруссия.
Полищук подчеркнул, что Россия выражает благодарность своим «партнерам за готовность предоставить услуги посредничества и организовать места для переговоров». Однако, по его словам, на данный момент ключевым является не место проведения переговоров, а вопросы, касающиеся того, с кем и о чем предстоит вести диалог и достигать соглашений.
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