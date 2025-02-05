Почему в Петербурге не могут достроить новые станции метро

В 2019 году в Санкт-Петербурге были открыты три новые станции метро, а в последующие годы планировалось значительное расширение сети. Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко ранее сообщил о намерении открыть 11 новых станций к 2030 году. Однако недавние события указывают на возможные задержки в реализации этих планов.
«Компания „Экоград“, занимающаяся сбором неопасных отходов, показала, что перспективы строительства не столь радужны. В УФАС 11 жалоб „Экограда“ на закупки „Метростроя Северной столицы“», — делится «Neva.Today». В результате проверки УФАС были выявлены многочисленные нарушения в закупках, включая указание несуществующего ГОСТа и объединение разных классов отходов в один лот. Эти нарушения привели к отмене нескольких государственных закупок, что потенциально может затормозить строительные работы.
Среди отмененных закупок были такие ключевые элементы, как благоустройство вестибюлей и строительные работы, а также утилизация строительных отходов. Нехватка подрядчиков и проблемы с закупками уже повлияли на график строительства, в частности, на открытие станций «Казаковская» и «Путиловская», запланированное на весну 2025 года.
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