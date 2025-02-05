Почему в Петербурге не могут достроить новые станции метро

Проблемы со строительством новых станций метро в Петербурге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нарушения привели к отмене нескольких государственных закупок, что потенциально может затормозить строительные работы
Нарушения привели к отмене нескольких государственных закупок, что потенциально может затормозить строительные работы Фото:

В 2019 году в Санкт-Петербурге были открыты три новые станции метро, а в последующие годы планировалось значительное расширение сети. Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко ранее сообщил о намерении открыть 11 новых станций к 2030 году. Однако недавние события указывают на возможные задержки в реализации этих планов.

«Компания „Экоград“, занимающаяся сбором неопасных отходов, показала, что перспективы строительства не столь радужны. В УФАС 11 жалоб „Экограда“ на закупки „Метростроя Северной столицы“», — делится «Neva.Today». В результате проверки УФАС были выявлены многочисленные нарушения в закупках, включая указание несуществующего ГОСТа и объединение разных классов отходов в один лот. Эти нарушения привели к отмене нескольких государственных закупок, что потенциально может затормозить строительные работы.

Среди отмененных закупок были такие ключевые элементы, как благоустройство вестибюлей и строительные работы, а также утилизация строительных отходов. Нехватка подрядчиков и проблемы с закупками уже повлияли на график строительства, в частности, на открытие станций «Казаковская» и «Путиловская», запланированное на весну 2025 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 2019 году в Санкт-Петербурге были открыты три новые станции метро, а в последующие годы планировалось значительное расширение сети. Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко ранее сообщил о намерении открыть 11 новых станций к 2030 году. Однако недавние события указывают на возможные задержки в реализации этих планов. «Компания „Экоград“, занимающаяся сбором неопасных отходов, показала, что перспективы строительства не столь радужны. В УФАС 11 жалоб „Экограда“ на закупки „Метростроя Северной столицы“», — делится «Neva.Today». В результате проверки УФАС были выявлены многочисленные нарушения в закупках, включая указание несуществующего ГОСТа и объединение разных классов отходов в один лот. Эти нарушения привели к отмене нескольких государственных закупок, что потенциально может затормозить строительные работы. Среди отмененных закупок были такие ключевые элементы, как благоустройство вестибюлей и строительные работы, а также утилизация строительных отходов. Нехватка подрядчиков и проблемы с закупками уже повлияли на график строительства, в частности, на открытие станций «Казаковская» и «Путиловская», запланированное на весну 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...