Среднюю стоимость новых автомобилей обозначили в Петербурге

Рынок новых автомобилей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области продемонстрировал динамичные изменения в январе 2025 года. Согласно данным экспертов «Авто.ру Оценка», количество активных объявлений сократилось на 11% по сравнению с декабрем, но при этом осталось на 20% выше, чем в январе предыдущего года.
«Многие производители провели пересмотр своих цен, что также отразилось на показателе средней стоимости. К концу января в Петербурге и области он достиг 3,36 миллиона рублей, что сразу на 4,5 % выше декабрьских значений», — пишет «Петербургский Дневник».
Наибольший прирост цен показала модель Skoda Superb, подорожав на 12,5% до 4,62 млн рублей. Следом идут Foton Tunland G7 с увеличением на 11,9% до 3,31 млн рублей и Mazda CX, цена которой выросла на 7,6% до 4,74 млн рублей. Haval F7 и Hyundai Staria также показали значительный рост стоимости. Несмотря на общий тренд, некоторые модели стали доступнее. SWM G05 Pro значительно упал в цене на 23%, стоимость Voyah Passion снизилась на 16,7%, а Aito M7 подешевел на 10,1%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.