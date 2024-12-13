Подземный склад ВСУ уничтожен на аэродроме в Хмельницкой области

Российские войска нанесли удар по военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области. Об этом сообщает пророссийское подполье. По данным подпольщиков, предварительно, уничтожен склад ВСУ.
Удар был нанесен ночью 13 декабря. «Добивали военный аэродром в Староконстантинове. Предположительно, попали в склад под землей», — сообщил РИА Новости координатор подполья Сергей Лебедев.
По его словам, взрыв был очень мощным. Волну почувствовали в домах в другом конце города, отметил Лебедев.
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