Подземный склад ВСУ уничтожен на аэродроме в Хмельницкой области

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ВС РФ ударили по военному аэродрому (фото из архива) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские войска нанесли удар по военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области. Об этом сообщает пророссийское подполье. По данным подпольщиков, предварительно, уничтожен склад ВСУ.

Удар был нанесен ночью 13 декабря. «Добивали военный аэродром в Староконстантинове. Предположительно, попали в склад под землей», — сообщил РИА Новости координатор подполья Сергей Лебедев.

По его словам, взрыв был очень мощным. Волну почувствовали в домах в другом конце города, отметил Лебедев.

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Российские войска нанесли удар по военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области. Об этом сообщает пророссийское подполье. По данным подпольщиков, предварительно, уничтожен склад ВСУ. Удар был нанесен ночью 13 декабря. «Добивали военный аэродром в Староконстантинове. Предположительно, попали в склад под землей», — сообщил РИА Новости координатор подполья Сергей Лебедев. По его словам, взрыв был очень мощным. Волну почувствовали в домах в другом конце города, отметил Лебедев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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