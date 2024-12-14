Онколог Каприн: вакцине от рака дали такое название из-за ее происхождения

Новые противоопухолевые препараты назвали «вакцинами», так как они созданы на основе слабых опухолевых клеток. Подобный принцип используется в профилактических вакцинах, например, от гриппа, рассказал генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии академик РАН Андрей Каприн.
«Мы делаем эту вакцину как раз на опухолевых клетках, то есть это чистая вакцина», — отметил Каприн. По его словам, ученые используют онкологическую клетку как «троянского коня» и подсаживают к ней вирус.
Ранее URA.RU сообщало, что России успешно завершилась первая фаза клинических исследований противоопухолевого препарата, созданного на основе генно-модифицированного онколитического вируса. А исследователи из Научно-технологического университета «Сириус» хотят изменить подход к лечению рака. Совместно с институтом Гамалеи и ведущими онкологическими центрами создается платформа технологического производства противоопухолевых индивидуальных терапевтических вакцин.
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