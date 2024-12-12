В Госдуме приняли закон о защите маткапитала от мошенников

В Госдуме единогласно приняли законопроект о защите материнского капитала от мошенников. Теперь для распоряжения деньгами будет необходимо доказать, что приобретаемое жилье на маткапитал пригодное для проживания с детьми.
«Раньше отказать в покупке жилья на средства маткапитала могли при наличии информации о признании жилого помещения непригодным для проживания. Сейчас же будет необходимо в любом случае доказать его пригодность», — сообщила в своем telegram-канале депутат ГД Татьяна Буцкая.
По словам депутата, есть много данных, когда при покупке жилья на маткапитал мошенники обналичивали деньги. Наиболее распространена схема покупки жилья, не приспособленного для проживания.
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