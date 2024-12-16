Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в настоящий момент в СИЗО по обвинению в государственной измене, попытался созвать внеочередное заседание депутатов, однако ему в этом отказали. Сам депутат пытался инициировать вопрос прекращения боевых действий на Украине.
«Обратился в Верховную Раду с требованием выдать мне подписные листы с целью созыва внеочередной сессии для обсуждения вопроса остановки боевых действий [на Украине]. <...> Получил категорический отказ», — написал Дубинский в своем telegram-канале.
По его словам ему аргументировали, что с февраля 2023 года парламент на Украине работает в непрерывном режиме. Таким образом, созвать внеочередную сессию невозможно, озвучил Дубинский ответ, который он получил. Депутат подытожил, что сейчас Рада узурпирована текущими властями на Украине, которая делает обсуждение мира в стране невозможным.
На днях Дубинский заявил, что переговоры по завершению украинского конфликта будут инициированы через пять недель. Так он намекнул на предстоящую инаугурацию президента США Дональда Трампа, который выступает против украинского конфликта.
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