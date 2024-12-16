Пермякам предлагают заплатить 10 тысяч рублей за повторение бесплатного концерта

Российский певец Вячеслав Бутусов и его группа «Орден Славы» выступят в Перми в феврале с программой «Nautilus Pompilius 40 лет на бис». С этим шоу в городе музыканты выступали уже дважды, при этом летний концерт был бесплатным. За очередное представление предлагается заплатить до 10 тысяч рублей.
«Вячеслав Бутусов и группа „Орден Славы“ сыграют легендарные песни Nautilus Pompilius. Зрителей ждет большая юбилейная программа из любимых хитов и редких песен», — говорится в анонсе шоу на сервисе «Яндекс Афиша». Цены на билеты варьируются от трех до 10 тысяч рублей.
Как ранее рассказывало URA.RU, в августе Бутусов с программой «Nautilus Pompilius 40 лет», был хедлайнером фестиваля «Ночь города». Бесплатный концерт на эспланаде собрал тысячи пермяков. В феврале 2024 года музыканты впервые презентовали это шоу в ДК Солдатова. Были раскуплены все билеты.
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