16 декабря 2024

Пермякам предлагают заплатить 10 тысяч рублей за повторение бесплатного концерта

Вячеслав Бутусов третий раз выступит в Перми с одной программой
© Служба новостей «URA.RU»
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Вячеслав Бутусов выступит в Перми в феврале
Вячеслав Бутусов выступит в Перми в феврале Фото:

Российский певец Вячеслав Бутусов и его группа «Орден Славы» выступят в Перми в феврале с программой «Nautilus Pompilius 40 лет на бис». С этим шоу в городе музыканты выступали уже дважды, при этом летний концерт был бесплатным. За очередное представление предлагается заплатить до 10 тысяч рублей.

«Вячеслав Бутусов и группа „Орден Славы“ сыграют легендарные песни Nautilus Pompilius. Зрителей ждет большая юбилейная программа из любимых хитов и редких песен», — говорится в анонсе шоу на сервисе «Яндекс Афиша». Цены на билеты варьируются от трех до 10 тысяч рублей.

Как ранее рассказывало URA.RU, в августе Бутусов с программой «Nautilus Pompilius 40 лет», был хедлайнером фестиваля «Ночь города». Бесплатный концерт на эспланаде собрал тысячи пермяков. В феврале 2024 года музыканты впервые презентовали это шоу в ДК Солдатова. Были раскуплены все билеты. 

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Российский певец Вячеслав Бутусов и его группа «Орден Славы» выступят в Перми в феврале с программой «Nautilus Pompilius 40 лет на бис». С этим шоу в городе музыканты выступали уже дважды, при этом летний концерт был бесплатным. За очередное представление предлагается заплатить до 10 тысяч рублей. «Вячеслав Бутусов и группа „Орден Славы“ сыграют легендарные песни Nautilus Pompilius. Зрителей ждет большая юбилейная программа из любимых хитов и редких песен», — говорится в анонсе шоу на сервисе «Яндекс Афиша». Цены на билеты варьируются от трех до 10 тысяч рублей. Как ранее рассказывало URA.RU, в августе Бутусов с программой «Nautilus Pompilius 40 лет», был хедлайнером фестиваля «Ночь города». Бесплатный концерт на эспланаде собрал тысячи пермяков. В феврале 2024 года музыканты впервые презентовали это шоу в ДК Солдатова. Были раскуплены все билеты. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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