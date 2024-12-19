Свердловчане спросили у Путина, как прожить на пенсию в 13 тысяч. Фото

На прямой линии с Путиным свердловчане поинтересовались размером пенсии
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Пенсия вошла в топ тем, которые интересовали свердловчан во время прямой линии Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Свердловчане решили узнать у президента России Владимира Путина, как жить на прожиточный минимум, который предлагают пенсионерам. Вопрос появился на экране во время прямой линии главы государства, заметил корреспондент URA.RU.

«Как прожить на минимальную пенсию 13156 рублей в Свердловской области?» — интересуется один из уральцев. Также ранее в список тем, которые особенно беспокоят свердловчан, попали вопросы от ветеранов и участников боевых действий, о медицине, инфраструктуре, качестве жилья и коммуникаций. Дополнительно люди просили закрыть Ельцин Центр «в Свердловске».

Прямую линию и пресс-конференцию президента решили совместить. Путин подводит итоги года 19 декабря. Подробнее — в сюжете URA.RU.

Вопрос явно животрепещущий
Вопрос явно животрепещущий
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Свердловчане решили узнать у президента России Владимира Путина, как жить на прожиточный минимум, который предлагают пенсионерам. Вопрос появился на экране во время прямой линии главы государства, заметил корреспондент URA.RU. «Как прожить на минимальную пенсию 13156 рублей в Свердловской области?» — интересуется один из уральцев. Также ранее в список тем, которые особенно беспокоят свердловчан, попали вопросы от ветеранов и участников боевых действий, о медицине, инфраструктуре, качестве жилья и коммуникаций. Дополнительно люди просили закрыть Ельцин Центр «в Свердловске». Прямую линию и пресс-конференцию президента решили совместить. Путин подводит итоги года 19 декабря. Подробнее — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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