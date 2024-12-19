Свердловчане решили узнать у президента России Владимира Путина, как жить на прожиточный минимум, который предлагают пенсионерам. Вопрос появился на экране во время прямой линии главы государства, заметил корреспондент URA.RU.
«Как прожить на минимальную пенсию 13156 рублей в Свердловской области?» — интересуется один из уральцев. Также ранее в список тем, которые особенно беспокоят свердловчан, попали вопросы от ветеранов и участников боевых действий, о медицине, инфраструктуре, качестве жилья и коммуникаций. Дополнительно люди просили закрыть Ельцин Центр «в Свердловске».
Прямую линию и пресс-конференцию президента решили совместить. Путин подводит итоги года 19 декабря. Подробнее — в сюжете URA.RU.
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