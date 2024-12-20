В субботу, 21 декабря, ожидается магнитная буря умеренной силы, которая может оказать влияние на самочувствие метеозависимых людей. В этой статье URA.RU расскажет о геомагнитной активности в России, что представляют собой магнитные бури, как они влияют на организм человека и какие меры можно принять, чтобы минимизировать негативные последствия геомагнитных возмущений.
Магнитная буря 21 декабря 2024 года
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, 21 декабря ожидается магнитная буря умеренной силы. Кр-индекс, характеризующий интенсивность геомагнитных возмущений, может достигать значения 4 баллов по 9-балльной шкале.
Вероятность сильной магнитной бури (Кр-индекс 5 и выше) составляет около 5%. Возможность экстремально сильного геомагнитного шторма (Кр-индекс 7 и выше) — менее 1%.
Геомагнитная обстановка в городах России 21 декабря 2024 года
В большинстве городов России 21 декабря ожидается геомагнитная активность от 1 до 5 баллов. Например, в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Ростове-на-Дону Кр-индекс может колебаться от 4 баллов в дневные часы до 1 балла ночью.
В Свердловской, Челябинской, Новосибирской областях, Красноярском крае и восточных регионах страны магнитная буря достигнет умеренной силы (4 балла) утром и днем. К вечеру в этих городах геомагнитная обстановка нормализуется до спокойного уровня (1-2 балла).
Магнитные бури и почему они происходят
Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, вызванные усилением солнечной активности. Наше светило постоянно излучает поток заряженных частиц, называемый солнечным ветром.
Когда на Солнце происходят вспышки или выбросы корональной массы, интенсивность солнечного ветра резко возрастает, и он достигает нашей планеты, взаимодействуя с ее магнитосферой. Это взаимодействие и приводит к возникновению магнитных бурь.
Влияние магнитных бурь на здоровье человека
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на самочувствие людей, особенно тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушениями нервной системы и метеозависимостью. Во время геомагнитных возмущений могут наблюдаться следующие симптомы:
- головные боли и мигрени;
- повышенная утомляемость и слабость;
- скачки артериального давления;
- учащенное сердцебиение и боли в сердце;
- нарушения сна и эмоциональная нестабильность.
Как защитить себя от негативного влияния магнитных бурь
Чтобы минимизировать влияние геомагнитных возмущений на здоровье, специалисты рекомендуют следующие меры:
- Соблюдать режим дня, обеспечить полноценный сон и отдых.
- Ограничить физические и эмоциональные нагрузки, избегать стрессовых ситуаций.
- Контролировать артериальное давление и пульс, при необходимости принимать назначенные врачом лекарства.
- Придерживаться здорового питания, включить в рацион больше свежих овощей, фруктов и продуктов, богатых калием и магнием.
- Избегать длительного пребывания перед экранами компьютеров и смартфонов, которые могут усиливать негативное влияние магнитных бурь.
- По возможности отложить дальние поездки и авиаперелеты, особенно если вы страдаете хроническими заболеваниями.
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