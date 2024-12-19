Прогноз магнитных бурь на 20 декабря: чего ждать метеозависимым

Магнитные бури то и дело обрушиваются на планету, выбивая метеозависимых людей из привычной колеи. Чтобы геомагнитная активность не застала врасплох — лучше заранее знать, когда будут вспышки на Солнце. URA.RU публикует прогноз магнитной бури на 20 декабря.
Прогноз магнитной бури на 20 декабря 2024 года
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ, 20 декабря ожидается геомагнитное затишье. В пятницу магнитосфера Земли будет спокойной: вероятность магнитной бури всего в 5%, а шанс сильного магнитного шторма — не выше 1%.
Прогноз магнитных бурь на ближайший месяц
Хорошие новости для метеозависимых людей: в декабре магнитных бурь больше не ожидается. Предварительные прогнозы указывают, что геомагнитная активность будет находиться на уровне двух баллов по шкале Кр-индекса. Это указывает на спокойную магнитосферу Земли.
Ожидается, что первые вспышки геомагнитной активности могут произойти только 5 января 2025 года: в начале месяца активность поднимется до четырех баллов по Кр-индексу. Еще одна магнитная буря обрушится на Землю 10 января.
Важно понимать, что несмотря на текущий оптимистичный прогноз, ситуация может измениться. Поэтому метеозависимым людям лучше регулярно следить за прогнозом магнитных бурь.
Как защититься от магнитной бури
Магнитные бури могут вызывать различные симптомы у метеозависимых. Обычно на проблемы со здоровьем из-за возбужденной магнитосферы жалуются люди старше 50 лет, а также те, кто страдает от проблем с давлением, сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний. Среди частых жалоб — общее недомогание, головная боль, рассеянность и усталость.
Чтобы минимизировать негативное воздействие магнитных бурь, врачи советуют соблюдать несколько простых правил:
- регулярно высыпаться и больше отдыхать, чтобы организм не уставал и мог лучше справляться с внешними воздействиями;
- поддерживать сбалансированный рацион, богатый витаминами и минералами, чтобы поддерживать организм в тонусе. Также необходимо употреблять достаточное количество воды для улучшения кровообращения — это помогает от головных болей;
- поддерживать физическую активность, регулярно занимаясь спортом. Даже обычные прогулки помогут улучшить самочувствие и легче переносить магнитные бури.
Если со здоровьем все хорошо, а соблюдение здорового образа жизни не спасает от бури, то стоит обратиться к врачу. Терапевт поможет определить причины метеозависимости — возможно, это симптом невыявленного хронического заболевания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.