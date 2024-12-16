16 декабря 2024

Свердловские власти готовятся продать «хлебные» активы по запредельной цене

Хлебную базу №65 в Свердловской области оценили в 4 раза выше стоимости
© Служба новостей «URA.RU»
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Хлебокомбинат СМАК. Екатеринбург, хлеб, женщина на производстве, хлебокомбинат, форма для выпекания, сотрудник хлебокомбината
На рынке хлебобулочных изделий в регионе высокая конкуренция Фото:

В Свердловской области «Хлебную базу №65», которая является крупнейшим зернохранилищем в регионе, готовятся выставить на продажу за 313,4 млн рублей. При этом в открытых источниках стоимость актива оценивается в 74 млн. Результаты свежей оценки предприятия имеются в распоряжении URA.RU.

«Рыночная стоимость обыкновенных акций ОАО „Хлебная база № 65“ в количестве 3879 штук, что составляет 25% плюс 1 акция уставного капитала… с учетом принятых при проведении оценки объекта допущений, с учетом округления, составляет 313,4 млн рублей», — говорится в документе. Вопрос о приватизации предприятия рассмотрят на ближайшем заседании регионального заксобрания 20 декабря.

К продаже готовят не только хлебную базу, но и «Агентство по развитию рынка продовольствия» — крупнейшего мукомольного актива. Его рыночная стоимость, согласно данным сервиса СБИС, оценивается в 450 млн рублей. Согласно оценке, которую сейчас изучают депутаты, стоит агентство 858,6 млн. Как ранее сообщало URA.RU, власти планируют продать четверть акций «Хлебной базы №65» и 100% акций «Агентства по развитию рынка продовольствия». Оба предприятия являются убыточными.

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В Свердловской области «Хлебную базу №65», которая является крупнейшим зернохранилищем в регионе, готовятся выставить на продажу за 313,4 млн рублей. При этом в открытых источниках стоимость актива оценивается в 74 млн. Результаты свежей оценки предприятия имеются в распоряжении URA.RU. «Рыночная стоимость обыкновенных акций ОАО „Хлебная база № 65“ в количестве 3879 штук, что составляет 25% плюс 1 акция уставного капитала… с учетом принятых при проведении оценки объекта допущений, с учетом округления, составляет 313,4 млн рублей», — говорится в документе. Вопрос о приватизации предприятия рассмотрят на ближайшем заседании регионального заксобрания 20 декабря. К продаже готовят не только хлебную базу, но и «Агентство по развитию рынка продовольствия» — крупнейшего мукомольного актива. Его рыночная стоимость, согласно данным сервиса СБИС, оценивается в 450 млн рублей. Согласно оценке, которую сейчас изучают депутаты, стоит агентство 858,6 млн. Как ранее сообщало URA.RU, власти планируют продать четверть акций «Хлебной базы №65» и 100% акций «Агентства по развитию рынка продовольствия». Оба предприятия являются убыточными.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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