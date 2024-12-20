20 декабря 2024

Крупнейшая соцсеть РФ предлагает уникальное обучение с облачными технологиями

VK Cloud предлагает бесплатное обучение работе с облачными технологиями
© Служба новостей «URA.RU»
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Закончившие курс студенты получат сертификаты от VK Cloud
Закончившие курс студенты получат сертификаты от VK Cloud Фото:

Специалисты VK Tech разработали курс по облачным технологиям в бизнес- и IT-проектах для программистов middle- и senior-уровня. Бесплатное обучение поможет техническим экспертам создать отказоустойчивую IT-инфраструктуру и ускорить разработку за счет автоматизации и DevOps-подхода. Обучение пройдет на примере платформы VK Cloud, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса.

«Благодаря обучению от VK Cloud специалисты смогут повысить свою экспертность для работы с новыми облачными проектами. Задания и материалы курса специально подобраны так, чтобы отображать реальные запросы IT-компаний», — заявил директор по продукту VK Cloud и бизнес-лидер сегмента SaaS в VK Tech Дмитрий Лазаренко.

По его словам, прохождение курса поможет специалистам стать более ценными кадрами на рынке труда. Сам же курс необходим, чтобы повысить уровень цифровых компетенций и усовершенствовать навыки работы с облачными технологиями на российском IT-рынке. Программу и задания составляли эксперты VK Tech с 15-летним опытом. Студенты, закончившие курс, получат сертификаты от VK Cloud.

Обучение будет полезно облачным инженерам, архитекторам, сетевым администраторам, DevOps-инженерам и другим техническим специалистам. Они научатся использовать инструменты кибербезопасности для защиты инфраструктуры от атак, разработке стратегии миграции в облако, управлению IT-инфраструктурой как кодом и работе с базами данных и масштабируемыми кластерами Kubernetes.

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Специалисты VK Tech разработали курс по облачным технологиям в бизнес- и IT-проектах для программистов middle- и senior-уровня. Бесплатное обучение поможет техническим экспертам создать отказоустойчивую IT-инфраструктуру и ускорить разработку за счет автоматизации и DevOps-подхода. Обучение пройдет на примере платформы VK Cloud, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса. «Благодаря обучению от VK Cloud специалисты смогут повысить свою экспертность для работы с новыми облачными проектами. Задания и материалы курса специально подобраны так, чтобы отображать реальные запросы IT-компаний», — заявил директор по продукту VK Cloud и бизнес-лидер сегмента SaaS в VK Tech Дмитрий Лазаренко. По его словам, прохождение курса поможет специалистам стать более ценными кадрами на рынке труда. Сам же курс необходим, чтобы повысить уровень цифровых компетенций и усовершенствовать навыки работы с облачными технологиями на российском IT-рынке. Программу и задания составляли эксперты VK Tech с 15-летним опытом. Студенты, закончившие курс, получат сертификаты от VK Cloud. Обучение будет полезно облачным инженерам, архитекторам, сетевым администраторам, DevOps-инженерам и другим техническим специалистам. Они научатся использовать инструменты кибербезопасности для защиты инфраструктуры от атак, разработке стратегии миграции в облако, управлению IT-инфраструктурой как кодом и работе с базами данных и масштабируемыми кластерами Kubernetes.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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