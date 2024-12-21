ВСУ пытались атаковать крупную электроподстанцию в Донецке

Системы радиоэлектронной борьбы ДНР перехватили дрон ВСУ, который летел на электроподстанцию в Донецке. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности региона.
«В Куйбышевском районе Донецка системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы „Купол Донбасса“ перехвачен украинский ударный беспилотник самолетного типа <...> направленный на электрическую подстанцию», — отметили в УФСБ ДНР, сообщение передает ТАСС. Там добавили, что беспилотник был снабжен кумулятивно-фугасным зарядом, а его цель — подстанция, которая питает несколько районов Донецка.
Взрывотехники службы безопасности с помощью мобильного робототехнического комплекса деактивировали механизм сброса и обезвредили взрывное устройство. Оно было уничтожено на специализированном полигоне.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.