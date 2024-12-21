ВСУ пытались атаковать крупную электроподстанцию в Донецке

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Дрон ВСУ был перехвачен системами РЭБ в ДНР
Дрон ВСУ был перехвачен системами РЭБ в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Системы радиоэлектронной борьбы ДНР перехватили дрон ВСУ, который летел на электроподстанцию в Донецке. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности региона. 

«В Куйбышевском районе Донецка системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы „Купол Донбасса“ перехвачен украинский ударный беспилотник самолетного типа <...> направленный на электрическую подстанцию», — отметили в УФСБ ДНР, сообщение передает ТАСС. Там добавили, что беспилотник был снабжен кумулятивно-фугасным зарядом, а его цель — подстанция, которая питает несколько районов Донецка.

Взрывотехники службы безопасности с помощью мобильного робототехнического комплекса деактивировали механизм сброса и обезвредили взрывное устройство. Оно было уничтожено на специализированном полигоне.

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Системы радиоэлектронной борьбы ДНР перехватили дрон ВСУ, который летел на электроподстанцию в Донецке. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности региона.  «В Куйбышевском районе Донецка системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы „Купол Донбасса“ перехвачен украинский ударный беспилотник самолетного типа <...> направленный на электрическую подстанцию», — отметили в УФСБ ДНР, сообщение передает ТАСС. Там добавили, что беспилотник был снабжен кумулятивно-фугасным зарядом, а его цель — подстанция, которая питает несколько районов Донецка. Взрывотехники службы безопасности с помощью мобильного робототехнического комплекса деактивировали механизм сброса и обезвредили взрывное устройство. Оно было уничтожено на специализированном полигоне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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