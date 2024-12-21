Пентагон испытал две новые дальнобойные ракеты, которые заменят ATACMS

Пентагон провел испытание двух дальнобойных ракет для американской армии. Были испытаны, в частности, гиперзвуковое оружие LRHW Dark Eagle и высокоточная ракета PrSM.
«В декабре оборонное ведомство отчиталось об успешных испытаниях сразу двух систем — LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon — гиперзвуковое оружие большой дальности) и PrSM (Precision Strike Missile — высокоточная ракета)», — сообщает РИА Новости. На мысе Канаверал во Флориде был впервые успешно запущен комплекс LRHW, который является более дальнобойным, чем ATACMS, и стал своеобразным ответом на российский «Искандер-М». Ориентировочная дальность — почти три тысячи километров. Ожидается, что «Темный орел» войдет в наземной комплекс Typhon. Этой ракете отводят особую роль в соперничестве с Китаем над Тайваньским проливом.
Другое испытанное оружие — высокоточная ракета PrSM, созданная на замену ATACMS. Пусковыми установками станут те же, что и последних — HIMARS и MLRS.
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