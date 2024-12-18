Челябинский «Трактор» не смог взять верх над минским «Динамо»

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Домашний лед не принес трактористам удачи
Домашний лед не принес трактористам удачи Фото:

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» потерпел поражение на домашнем льду. Как сообщает корреспондент URA.RU, при своих болельщиках «черно-белые» не смогли победить минское «Динамо».

«Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу минчан. Единственную шайбу за „Трактор“ забил Максим Шабанов», — сообщает корреспондент агентства.

Команды уже встречались в этом сезоне. 26 ноября трактористы в Минске со счетом 4:3 выиграли в овертайме.

После матча «Трактор» остался на первом месте в Восточной конференции КХЛ, однако с большой вероятностью в ближайшее время потеряет эту позицию. У находящегося на втором месте уфимского «Салавата Юлаева», как и у «Трактора», 48 очков, однако на три игры меньше.

Для «Динамо» же результат игры изменил положение в турнирной таблице. С восьмого места в Западной конференции команда поднялась на седьмое.

Впереди у челябинцев — две подряд встречи с астанинским «Барысом». 21 декабря игра пройдет в Челябинске, 24 декабря — на выезде.

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Челябинский хоккейный клуб «Трактор» потерпел поражение на домашнем льду. Как сообщает корреспондент URA.RU, при своих болельщиках «черно-белые» не смогли победить минское «Динамо». «Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу минчан. Единственную шайбу за „Трактор“ забил Максим Шабанов», — сообщает корреспондент агентства. Команды уже встречались в этом сезоне. 26 ноября трактористы в Минске со счетом 4:3 выиграли в овертайме. После матча «Трактор» остался на первом месте в Восточной конференции КХЛ, однако с большой вероятностью в ближайшее время потеряет эту позицию. У находящегося на втором месте уфимского «Салавата Юлаева», как и у «Трактора», 48 очков, однако на три игры меньше. Для «Динамо» же результат игры изменил положение в турнирной таблице. С восьмого места в Западной конференции команда поднялась на седьмое. Впереди у челябинцев — две подряд встречи с астанинским «Барысом». 21 декабря игра пройдет в Челябинске, 24 декабря — на выезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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