Челябинский «Трактор» не смог взять верх над минским «Динамо»

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» потерпел поражение на домашнем льду. Как сообщает корреспондент URA.RU, при своих болельщиках «черно-белые» не смогли победить минское «Динамо».
«Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу минчан. Единственную шайбу за „Трактор“ забил Максим Шабанов», — сообщает корреспондент агентства.
Команды уже встречались в этом сезоне. 26 ноября трактористы в Минске со счетом 4:3 выиграли в овертайме.
После матча «Трактор» остался на первом месте в Восточной конференции КХЛ, однако с большой вероятностью в ближайшее время потеряет эту позицию. У находящегося на втором месте уфимского «Салавата Юлаева», как и у «Трактора», 48 очков, однако на три игры меньше.
Для «Динамо» же результат игры изменил положение в турнирной таблице. С восьмого места в Западной конференции команда поднялась на седьмое.
Впереди у челябинцев — две подряд встречи с астанинским «Барысом». 21 декабря игра пройдет в Челябинске, 24 декабря — на выезде.
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