Кадыров показал видео уничтожения бойцов ВСУ

В районе Волчанских хуторов Харьковской области подразделение беспилотников батальона «Запад-АХМАТ» нанесло удары по позициям Вооруженных сил Украины, уничтожив военную технику и личный состав. Об этом этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров и опубликовал в своих соцсетях видео работы отряда.
«В районе Волчанских хуторов работает расчет БПЛА одного из самых боеспособных подразделений батальона „Запад-АХМАТ“ МО РФ. На кадрах можно видеть, как наши дроноводы разбирают позиции ВСУ, уничтожают технику и наносят невосполнимый урон живой силе противника», — написал Кадыров в своем telegram-канале.
Глава Чечни подчеркнул, что воздушные атаки на противника проводятся с высокой точностью, в ходе которых используются зажигательные и осколочно-фугасные боеприпасы. По его словам, командование подразделением осуществляет боевой командир Исмаил Агуев.
Ранее специальные подразделения «Ахмат» успешно уничтожили укрепления Вооруженных сил Украины в районе Краснолиманского направления ДНР с использованием беспилотных летательных аппаратов. Операция проходила в Серебрянском лесничестве, где бойцы подразделения «Шрам» спецназа «Ахмат» обнаружили и уничтожили вражеские блиндажи, расположенные в лесной зоне, передает RT.
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