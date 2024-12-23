Один человек погиб при пожаре в Москве

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Пожарным службам удалось потушить пожар на складе в Южном Бутове
Пожарным службам удалось потушить пожар на складе в Южном Бутове Фото:

В Москве 23 декабря вспыхнул пожар на складе пластиковых изделий, который расположен на территории Бутавского химического завода. В результате инцидента погиб один человек. 

«Один человек погиб при пожаре на территории Бутовского химического завода», —передает телеканал 360.ru. По данным источника, сотрудникам МЧС уже удалось ликвидировать огонь. 

Ранее URA.RU сообщало о возгорании на двухэтажном складе. Огонь охватил 300 квадратных метров. По данным СМИ, в момент пожара внутри находились сотрудники предприятия.

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В Москве 23 декабря вспыхнул пожар на складе пластиковых изделий, который расположен на территории Бутавского химического завода. В результате инцидента погиб один человек.  «Один человек погиб при пожаре на территории Бутовского химического завода», —передает телеканал 360.ru. По данным источника, сотрудникам МЧС уже удалось ликвидировать огонь.  Ранее URA.RU сообщало о возгорании на  двухэтажном складе. Огонь охватил 300 квадратных метров. По данным СМИ, в момент пожара внутри находились сотрудники предприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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