Один человек погиб при пожаре в Москве

В Москве 23 декабря вспыхнул пожар на складе пластиковых изделий, который расположен на территории Бутавского химического завода. В результате инцидента погиб один человек.
«Один человек погиб при пожаре на территории Бутовского химического завода», —передает телеканал 360.ru. По данным источника, сотрудникам МЧС уже удалось ликвидировать огонь.
Ранее URA.RU сообщало о возгорании на двухэтажном складе. Огонь охватил 300 квадратных метров. По данным СМИ, в момент пожара внутри находились сотрудники предприятия.
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