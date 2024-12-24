Разработчик поезда на магнитной подушке проиграл суд центру Роскосмоса из Миасса

Разрабатывающая технологию поезда на магнитной подушке московская «Корпорация „МИТ“» проиграла процесс ГРЦ имени Макеева в Миассе (Челябинская область), входящему в структуру Роскосмоса. Как следует из решения челябинского арбитража, компания не смогла доказать свои претензии на 713,7 тысячи рублей.
«В удовлетворении исковых требований отказать. Суд пришел к выводу, что, поскольку АО „ГРЦ Макеева“ надлежащим образом выполнило работы по этапу семь и передало результаты работ, истец не вправе требовать возврата ранее перечисленного аванса (неосновательного обогащения) в размере 606,7 тысячи рублей и начисленной неустойки в размере 107 тысяч рублей», — отмечено в документе, которым располагает URA.RU.
По заключенному в апреле 2014 года договору миассцы обязались разработать документацию, изготовить и поставить блок датчиков угловой скорости. Прибор используется в системах управления и навигации, помогая контролировать положение и движение объекта в пространстве. После заключения основного договора стороны дважды уточняли его положения дополнительными соглашениями. Стоимость выросла, но впоследствии была установлена на уровне 716 тысяч рублей.
После получения аванса работа началась. Сделать ее следовало до ноября 2018 года. Так и вышло: той осенью военное представительство провело техприемку и выдало заключение. Документы согласовали представители «Корпорации „МИТ“».
Однако позиция заказчика через полгода изменилась. В апреле 2019 года москвичи потребовали исключить работы по седьмому этапу из общего договора, сумма которого составила 17,3 млн рублей. Аванс в сумме 720 тысяч рублей корпорация просила вернуть, отказавшись от подписания акта приемки. Суд счел требование неправомерным. Доводы истца, отмечено в решении, противоречат доказательствам со стороны ответчика.
Летом 2022 года «Корпорация „МИТ“» заявила о планах построить первую в России трассу с поездом на магнитной подушке в Ленинградской области. Проект планируется завершить к 2025 году.
В марте URA.RU направило запросы обеим сторонам спора. Однако ответы не поступили.
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