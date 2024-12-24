Старейшая клубная площадка Екатеринбурга объявил о громком привозе иностранной группы

Южнокорейская группа W24 выступит в апреле в Екатеринбурге

24 декабря 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

W24 обещают подарить Екатеринбургу особую энергетику, присущую корейским исполнителям (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Южнокорейская рок-группа W24, популярность которой стремительно выросла благодаря альбому каверов на российские хиты, приедет с гастролями в Екатеринбург. Концерт намечен на 16 апреля 2025 года в Tele-Club, рассказали URA.RU организаторы. «W24 приедут в столицу Урала в рамках масштабного тура по России Beyond Borders: Breaking Limits, который охватит 11 городов. Эти талантливые музыканты стали настоящими звездами k-rock и первыми, кто вывел корейский поп-рок на российскую музыкальную арену такого уровня», — поделились собеседники. Продажи билетов откроются в пятницу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Южнокорейская рок-группа W24, популярность которой стремительно выросла благодаря альбому каверов на российские хиты, приедет с гастролями в Екатеринбург. Концерт намечен на 16 апреля 2025 года в Tele-Club, рассказали URA.RU организаторы. «W24 приедут в столицу Урала в рамках масштабного тура по России Beyond Borders: Breaking Limits, который охватит 11 городов. Эти талантливые музыканты стали настоящими звездами k-rock и первыми, кто вывел корейский поп-рок на российскую музыкальную арену такого уровня», — поделились собеседники. Продажи билетов откроются в пятницу.