Старейшая клубная площадка Екатеринбурга объявил о громком привозе иностранной группы

Южнокорейская рок-группа W24, популярность которой стремительно выросла благодаря альбому каверов на российские хиты, приедет с гастролями в Екатеринбург. Концерт намечен на 16 апреля 2025 года в Tele-Club, рассказали URA.RU организаторы.
«W24 приедут в столицу Урала в рамках масштабного тура по России Beyond Borders: Breaking Limits, который охватит 11 городов. Эти талантливые музыканты стали настоящими звездами k-rock и первыми, кто вывел корейский поп-рок на российскую музыкальную арену такого уровня», — поделились собеседники. Продажи билетов откроются в пятницу.
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