24 декабря 2024

Столичного кардиохирурга приговорили к колонии за финансирование ФБК*

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Осужденный был взят под стражу прямо в зале суда
Осужденный был взят под стражу прямо в зале суда Фото:

Перовский суд Москвы вынес приговор кардиохирургу Ивану Тищенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к терроризму и экстремизму) признав его виновным в финансировании деятельности экстремистской организации ФБК, которая запрещена в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года в исправительной колонии общего режима

«Тищенко Иван Сергеевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации)», — говорится в сообщении пресс-службы. Осужденный был взят под стражу прямо в зале суда.

По данным следствия, Тищенко регулярно переводил деньги на нужды ФБК. Он признался в том, что делал пожертвования организации, но утверждал, что это произошло до момента ее официального признания экстремистской.

По итогам 2023 года СКР передал в судебные инстанции 430 уголовных дел, связанных с экстремизмом, напоминает RT. Как отметил руководитель ведомства Александр Бастрыкин, это на 62% превышает показатели предыдущего года.

*ФБК — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России

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Перовский суд Москвы вынес приговор кардиохирургу Ивану Тищенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к терроризму и экстремизму) признав его виновным в финансировании деятельности экстремистской организации ФБК, которая запрещена в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года в исправительной колонии общего режима «Тищенко Иван Сергеевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации)», — говорится в сообщении пресс-службы. Осужденный был взят под стражу прямо в зале суда. По данным следствия, Тищенко регулярно переводил деньги на нужды ФБК. Он признался в том, что делал пожертвования организации, но утверждал, что это произошло до момента ее официального признания экстремистской. По итогам 2023 года СКР передал в судебные инстанции 430 уголовных дел, связанных с экстремизмом, напоминает RT. Как отметил руководитель ведомства Александр Бастрыкин, это на 62% превышает показатели предыдущего года. *ФБК — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России
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