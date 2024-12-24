24 декабря 2024

Гигантскую елку из машин выстроили автомобилисты в Челябинской области. Видео

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Принять участие в флешмобе «Автоелка 2025» мог любой желающий (архивное фото) Фото:

Гигантскую елку из 200 машин выстроили автомобилисты на аэродроме Калачево в Челябинской области. Видео елки с высоты 25 декабря опубликовали очевидцы в соцсети.

«В этот волшебный зимний вечер мы рады представить вам наш новогодний флешмоб „Автоелка 2025“», — говорят авторы видео, размещенном в группе «АвтоДвиж Миасс» в социальной сети «ВКонтакте». На видео показана гигантская елка из 200 автомобилей, в темноте участники по очереди зажигали огни машин, что добавило большей эмоциональности флешмобу.

Принять участие в создании самой большой елки из автомобилей на аэродроме Калачево приглашали ранее всех автолюбителей. Эта встреча — настоящее автомобильное шоу, где каждый сможет стать частью чего-то грандиозного, говорили организаторы.

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Гигантскую елку из 200 машин выстроили автомобилисты на аэродроме Калачево в Челябинской области. Видео елки с высоты 25 декабря опубликовали очевидцы в соцсети. «В этот волшебный зимний вечер мы рады представить вам наш новогодний флешмоб „Автоелка 2025“», — говорят авторы видео, размещенном в группе «АвтоДвиж Миасс» в социальной сети «ВКонтакте». На видео показана гигантская елка из 200 автомобилей, в темноте участники по очереди зажигали огни машин, что добавило большей эмоциональности флешмобу. Принять участие в создании самой большой елки из автомобилей на аэродроме Калачево приглашали ранее всех автолюбителей. Эта встреча — настоящее автомобильное шоу, где каждый сможет стать частью чего-то грандиозного, говорили организаторы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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