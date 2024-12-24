Гигантскую елку из 200 машин выстроили автомобилисты на аэродроме Калачево в Челябинской области. Видео елки с высоты 25 декабря опубликовали очевидцы в соцсети.
«В этот волшебный зимний вечер мы рады представить вам наш новогодний флешмоб „Автоелка 2025“», — говорят авторы видео, размещенном в группе «АвтоДвиж Миасс» в социальной сети «ВКонтакте». На видео показана гигантская елка из 200 автомобилей, в темноте участники по очереди зажигали огни машин, что добавило большей эмоциональности флешмобу.
Принять участие в создании самой большой елки из автомобилей на аэродроме Калачево приглашали ранее всех автолюбителей. Эта встреча — настоящее автомобильное шоу, где каждый сможет стать частью чего-то грандиозного, говорили организаторы.
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