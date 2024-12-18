18 декабря 2024

Челябинцев зовут на самую большую автоелку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, сугроб, снег, зима, проспект ленина, снегопад, фары
Гландиозную елку из машин хотят построить на аэродроме Калачево Фото:

Жителей Челябинска и области приглашают принять участие в создании самой большой елки из автомобилей. Строительство намечено на 21 декабря на аэродроме Калачево.

«Приглашаем всех автолюбителей и просто любителей праздников на уникальное мероприятие — АвтоЕлку! Эта встреча — настоящее автомобильное шоу, где каждый сможет стать частью чего-то грандиозного», — пишут организаторы мероприятия в соцсетях.

Авторы инициативы зовут всех участников различных челябинских автоклубов и рядовых автолюбителей. Организаторы отмечают, что елка из машин будет украшена яркими огнями и оригинальными декорациями. Кроме того, на празднике пройдет выставка различных автомобилей, обещают музыку, конкурсы с призами и другие развлечения для всей семьи. Въезд на мероприятие будет проводиться по спискам.

Челябинцы и ранее устраивали грандиозные елки из автомобилей. Так, в 2022 году на территории нацпарка «Таганай» в Златоусте был организован новогодний флешмоб, в виде елочки выстроились несколько десятков автомобилей.

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Жителей Челябинска и области приглашают принять участие в создании самой большой елки из автомобилей. Строительство намечено на 21 декабря на аэродроме Калачево. «Приглашаем всех автолюбителей и просто любителей праздников на уникальное мероприятие — АвтоЕлку! Эта встреча — настоящее автомобильное шоу, где каждый сможет стать частью чего-то грандиозного», — пишут организаторы мероприятия в соцсетях. Авторы инициативы зовут всех участников различных челябинских автоклубов и рядовых автолюбителей. Организаторы отмечают, что елка из машин будет украшена яркими огнями и оригинальными декорациями. Кроме того, на празднике пройдет выставка различных автомобилей, обещают музыку, конкурсы с призами и другие развлечения для всей семьи. Въезд на мероприятие будет проводиться по спискам. Челябинцы и ранее устраивали грандиозные елки из автомобилей. Так, в 2022 году на территории нацпарка «Таганай» в Златоусте был организован новогодний флешмоб, в виде елочки выстроились несколько десятков автомобилей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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