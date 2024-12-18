Челябинцев зовут на самую большую автоелку. Видео

19 декабря 2024 в 13:49 Размер текста - 17 +

Гландиозную елку из машин хотят построить на аэродроме Калачево Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителей Челябинска и области приглашают принять участие в создании самой большой елки из автомобилей. Строительство намечено на 21 декабря на аэродроме Калачево. «Приглашаем всех автолюбителей и просто любителей праздников на уникальное мероприятие — АвтоЕлку! Эта встреча — настоящее автомобильное шоу, где каждый сможет стать частью чего-то грандиозного», — пишут организаторы мероприятия в соцсетях. Авторы инициативы зовут всех участников различных челябинских автоклубов и рядовых автолюбителей. Организаторы отмечают, что елка из машин будет украшена яркими огнями и оригинальными декорациями. Кроме того, на празднике пройдет выставка различных автомобилей, обещают музыку, конкурсы с призами и другие развлечения для всей семьи. Въезд на мероприятие будет проводиться по спискам. Челябинцы и ранее устраивали грандиозные елки из автомобилей. Так, в 2022 году на территории нацпарка «Таганай» в Златоусте был организован новогодний флешмоб, в виде елочки выстроились несколько десятков автомобилей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителей Челябинска и области приглашают принять участие в создании самой большой елки из автомобилей. Строительство намечено на 21 декабря на аэродроме Калачево. «Приглашаем всех автолюбителей и просто любителей праздников на уникальное мероприятие — АвтоЕлку! Эта встреча — настоящее автомобильное шоу, где каждый сможет стать частью чего-то грандиозного», — пишут организаторы мероприятия в соцсетях. Авторы инициативы зовут всех участников различных челябинских автоклубов и рядовых автолюбителей. Организаторы отмечают, что елка из машин будет украшена яркими огнями и оригинальными декорациями. Кроме того, на празднике пройдет выставка различных автомобилей, обещают музыку, конкурсы с призами и другие развлечения для всей семьи. Въезд на мероприятие будет проводиться по спискам. Челябинцы и ранее устраивали грандиозные елки из автомобилей. Так, в 2022 году на территории нацпарка «Таганай» в Златоусте был организован новогодний флешмоб, в виде елочки выстроились несколько десятков автомобилей.