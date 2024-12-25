Из Челябинска на новогодние праздники отправятся дополнительные поезда

Дополнительные поезда отправятся в Москву, Питер и Нижневартовск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На новогодние праздники из Челябинска будут отправлены дополнительные поезда в Москву, Санкт-Петербург и Нижневартовск. Об этом сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

«В период новогодних и рождественских каникул назначаем дополнительные поезда. Они отправятся по самым популярным маршрутам: из Челябинска в Москву, Санкт-Петербург и Нижневартовск, из Приобья в Челябинск», — сообщает пресс-служба организации. Также поезда направят из Оренбурга в Москву и Тюмень.

В пресс-службе ЮУЖД добавили, что для организации турпоездок на вотчину Деда Мороза в Великий Устюг назначен поезд Челябинск — Котлас, отправление из Челябинска 4 января, обратно 6 января. Дополнительные рейсы будут доступны с 26 декабря до 12 января.