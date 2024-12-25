Из Челябинска на новогодние праздники отправятся дополнительные поезда

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Передвижной музей «Поезд Победы». Челябинск, рельсы, электричка, путешествие, электропоезд, ржд, железная дорога, поезд
Дополнительные поезда отправятся в Москву, Питер и Нижневартовск Фото:

На новогодние праздники из Челябинска будут отправлены дополнительные поезда в Москву, Санкт-Петербург и Нижневартовск. Об этом сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

«В период новогодних и рождественских каникул назначаем дополнительные поезда. Они отправятся по самым популярным маршрутам: из Челябинска в Москву, Санкт-Петербург и Нижневартовск, из Приобья в Челябинск», — сообщает пресс-служба организации. Также поезда направят из Оренбурга в Москву и Тюмень.

В пресс-службе ЮУЖД добавили, что для организации турпоездок на вотчину Деда Мороза в Великий Устюг назначен поезд Челябинск — Котлас, отправление из Челябинска 4 января, обратно 6 января. Дополнительные рейсы будут доступны с 26 декабря до 12 января.

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На новогодние праздники из Челябинска будут отправлены дополнительные поезда в Москву, Санкт-Петербург и Нижневартовск. Об этом сообщили в пресс-службе ЮУЖД. «В период новогодних и рождественских каникул назначаем дополнительные поезда. Они отправятся по самым популярным маршрутам: из Челябинска в Москву, Санкт-Петербург и Нижневартовск, из Приобья в Челябинск», — сообщает пресс-служба организации. Также поезда направят из Оренбурга в Москву и Тюмень. В пресс-службе ЮУЖД добавили, что для организации турпоездок на вотчину Деда Мороза в Великий Устюг назначен поезд Челябинск — Котлас, отправление из Челябинска 4 января, обратно 6 января. Дополнительные рейсы будут доступны с 26 декабря до 12 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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