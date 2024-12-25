В Перми сотрудника автосалона обвинили в присвоении миллионов рублей

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Вместо покупки машин для салона, сотрудник тратил деньги на себя
Вместо покупки машин для салона, сотрудник тратил деньги на себя Фото:

Сотрудника одного из автосалонов Перми обвинили в присвоении 7,5 млн рублей, выделенных ему для покупки машин. Руководству он сообщал, что приобретал автомобили, а на самом деле тратил деньги на себя, сообщают в прокуратуре.

«С августа 2023 года по июнь 2024 года, обвиняемый, занимая в компании должность специалиста отдела выкупа автомобилей, получал денежные средства для приобретения транспортных средств. Полученные средства он присваивал, тратя на личные нужды, а работодателю предоставлял недостоверные данные о приобретении автомобилей», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края.

Ущерб автосалон оценил в более чем 7,5 млн рублей. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Перми.

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Сотрудника одного из автосалонов Перми обвинили в присвоении 7,5 млн рублей, выделенных ему для покупки машин. Руководству он сообщал, что приобретал автомобили, а на самом деле тратил деньги на себя, сообщают в прокуратуре. «С августа 2023 года по июнь 2024 года, обвиняемый, занимая в компании должность специалиста отдела выкупа автомобилей, получал денежные средства для приобретения транспортных средств. Полученные средства он присваивал, тратя на личные нужды, а работодателю предоставлял недостоверные данные о приобретении автомобилей», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Ущерб автосалон оценил в более чем 7,5 млн рублей. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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