В Перми сотрудника автосалона обвинили в присвоении миллионов рублей

Сотрудника одного из автосалонов Перми обвинили в присвоении 7,5 млн рублей, выделенных ему для покупки машин. Руководству он сообщал, что приобретал автомобили, а на самом деле тратил деньги на себя, сообщают в прокуратуре.
«С августа 2023 года по июнь 2024 года, обвиняемый, занимая в компании должность специалиста отдела выкупа автомобилей, получал денежные средства для приобретения транспортных средств. Полученные средства он присваивал, тратя на личные нужды, а работодателю предоставлял недостоверные данные о приобретении автомобилей», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края.
Ущерб автосалон оценил в более чем 7,5 млн рублей. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Перми.
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