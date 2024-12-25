«Правую часть всю снесло»: выжившая в авиакатастрофе пассажирка рассказала о моменте крушения

Турагент из Владивостока выжила в крушении самолета в Актау
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Выжившая после крушения самолета в Казахстане пассажирка рассказала, что при крушении боковую часть самолета оторвало
Выжившая после крушения самолета в Казахстане пассажирка рассказала, что при крушении боковую часть самолета оторвало Фото:
новость из сюжета
В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

Выжившая после крушения самолета рейса Баку (Азербайджан) — Грозный (Чечня) турагент из Владивостока Кристина Евстигнеева рассказала об аварии. По ее словам, после приземления борта последовало два удара, правую часть самолета снесло, передняя — взорвалась.

«Когда мы уже приземлились, было два удара. Я держалась за кресла. Правую часть всю снесло. Передняя часть взорвалась. Когда я пришла в себя, увидела, что мне зажало ногу», — рассказала Кристина Евстигнеева, ее слова передает telegram-канал Mash. Она отметила, что перед падением самолет кружил в небе около часа, бортпроводница предупреждала о близящейся жесткой посадке. Во время снижения Евстигнеева почувствовала удар, похожий на попадание птицы в двигатель. После крушения турагент самостоятельно вышла из салона, ее госпитализировали.

Кристина Евстигнеева выжила из-за того, что родилась в рубашке, сообщила ее мать Кристина. Слова женщины передает РИА Новости. Ее дочь сидела сзади и поэтому выжила, получив порезы на лице и на ноге.

Борт Embraer 190AR компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря неподалеку от города Актау (Казахстан). На борту находилось 69 человек, в том числе пять членов экипажа. На данный момент известно о 32-х выживших. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происшествия.

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Выжившая после крушения самолета рейса Баку (Азербайджан) — Грозный (Чечня) турагент из Владивостока Кристина Евстигнеева рассказала об аварии. По ее словам, после приземления борта последовало два удара, правую часть самолета снесло, передняя — взорвалась. «Когда мы уже приземлились, было два удара. Я держалась за кресла. Правую часть всю снесло. Передняя часть взорвалась. Когда я пришла в себя, увидела, что мне зажало ногу», — рассказала Кристина Евстигнеева, ее слова передает telegram-канал Mash. Она отметила, что перед падением самолет кружил в небе около часа, бортпроводница предупреждала о близящейся жесткой посадке. Во время снижения Евстигнеева почувствовала удар, похожий на попадание птицы в двигатель. После крушения турагент самостоятельно вышла из салона, ее госпитализировали. Кристина Евстигнеева выжила из-за того, что родилась в рубашке, сообщила ее мать Кристина. Слова женщины передает РИА Новости. Ее дочь сидела сзади и поэтому выжила, получив порезы на лице и на ноге. Борт Embraer 190AR компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря неподалеку от города Актау (Казахстан). На борту находилось 69 человек, в том числе пять членов экипажа. На данный момент известно о 32-х выживших. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происшествия.
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