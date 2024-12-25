Львова-Белова раскрыла состояние девочки, раненной в авиакатастрофе в Актау

Состоянии девочки, пострадавшей в авиакатастрофе в Актау оценивается как тяжелое, но стабильное. Об этом сообщает уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова.
«Состояние девочки тяжелое, но стабильное», — написала Львова-Белова в своем telegram-канале. Также подтвердилось, что девочка и ее мама являются гражданами России. Мать девочки находится в крайне тяжелом состоянии. По словам уполномоченной, в случае необходимости им будет оказана вся необходимая помощь.
Львова-Белова выразила благодарность спасателям, медикам и всем, кто принимал участие в помощи пострадавшим. Она также выразила соболезнования родным и близким погибших.
Ранее самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря вблизи города Актау, расположенного на западе Казахстана. Согласно предварительной информации от СМИ, причиной аварии стало столкновение судна со стаей птиц. В результате инцидента в больницу города Актау был доставлен один ребенок.
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