В Челябинской области усилилась мода на безалкогольные напитки со вкусом вина

28 декабря 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

Безалкогольные напитки со вкусом спиртного стали модой, которую поддержали производители Фото: Илья Московец © URA.RU Производители в Челябинской области, столкнувшись с запросом покупателей, стали выпускать безалкогольные напитки со вкусом вина. Как URA.RU рассказали участники рынка, другим трендом стало употребление лимонадов без калорий. «Тренд на напитки, которые замещают алкоголь, растет. Говорю про игристое и лимонады, напоминающие коктейли, апероль, розе, глинтвейн. В ответ на спрос в декабре выпустили безалкогольное розе», — рассказал URA.RU основатель бренда Lapochka Антон Балыклов. Говоря о спросе на нулевую энергетическую ценность напитков, эксперт отметил, что популярность набирают натуральные лимонады на основе экстрактов и отваров. Они становятся заменой обычной воды, а их производство поддерживают крупные ритейлеры, создающие собственные торговые марки напитков. По словам производителей, значительный интерес к подобной продукции стали проявлять молодые покупатели, предпочитающие здоровый образ жизни. Безалкогольный сидр появился и в линейке миасской компании «Октябрь», сообщил ее соучредитель Даниил Павлов. Рецептуру здесь применили свою. «На рынке безалкогольный сидр существует не первый год, однако делается он путем добавления свежего яблочного сока в напиток для понижения крепости последнего до одного процента алкоголя. Мы поступили иначе: из алкогольного сидра методом вакуумной дистилляции удалили алкоголь, сделав сидр, но без градусов», — пояснил Павлов. Газета «Коммерсант» отметила, что в России с января по август 2024 года розничные продажи безалкогольных напитков со вкусом спиртного увеличились на 22—60% в зависимости от торговой сети и вида продукции. Одним из факторов, двигающих данную категорию, стала повышенная маржинальность подобной продукции. Хотя производители в разговоре с URA.RU настаивали, что сверхрентабельности точно нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Производители в Челябинской области, столкнувшись с запросом покупателей, стали выпускать безалкогольные напитки со вкусом вина. Как URA.RU рассказали участники рынка, другим трендом стало употребление лимонадов без калорий. «Тренд на напитки, которые замещают алкоголь, растет. Говорю про игристое и лимонады, напоминающие коктейли, апероль, розе, глинтвейн. В ответ на спрос в декабре выпустили безалкогольное розе», — рассказал URA.RU основатель бренда Lapochka Антон Балыклов. Говоря о спросе на нулевую энергетическую ценность напитков, эксперт отметил, что популярность набирают натуральные лимонады на основе экстрактов и отваров. Они становятся заменой обычной воды, а их производство поддерживают крупные ритейлеры, создающие собственные торговые марки напитков. По словам производителей, значительный интерес к подобной продукции стали проявлять молодые покупатели, предпочитающие здоровый образ жизни. Безалкогольный сидр появился и в линейке миасской компании «Октябрь», сообщил ее соучредитель Даниил Павлов. Рецептуру здесь применили свою. «На рынке безалкогольный сидр существует не первый год, однако делается он путем добавления свежего яблочного сока в напиток для понижения крепости последнего до одного процента алкоголя. Мы поступили иначе: из алкогольного сидра методом вакуумной дистилляции удалили алкоголь, сделав сидр, но без градусов», — пояснил Павлов. Газета «Коммерсант» отметила, что в России с января по август 2024 года розничные продажи безалкогольных напитков со вкусом спиртного увеличились на 22—60% в зависимости от торговой сети и вида продукции. Одним из факторов, двигающих данную категорию, стала повышенная маржинальность подобной продукции. Хотя производители в разговоре с URA.RU настаивали, что сверхрентабельности точно нет.