Ответ депутату Азербайджана за дерзкий выпад в сторону РФ и Ursa Major: главные заявления Пескова

Песков раскритиковал Норвегию за отказ спасать российских моряков
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Пресс-секретарь заявил, что комментарий Кремля касательно упавшего самолета поступит только после официального расследования
Пресс-секретарь заявил, что комментарий Кремля касательно упавшего самолета поступит только после официального расследования Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вопиющей ситуацию, с потерпевшим крушение в Средиземном море российским судном «Урса Майор», экипаж которого отказались спасти норвежские моряки. Так же представитель Кремля прокомментировал требование депутата Азербайджана извиниться за падение самолета. Главные заявления Пескова в рамках конференц-колла 27 декабря — в материале URA.RU.

Ситуация с «Урса Майор»

Комментируя недавний инцидент с российским судном «Урса Майор», которое потерпело крушение в Средиземном море, Песков раскритиковал бездействие норвежских моряков. Они отказались оказать помощь экипажу российского судна, потерпевшего крушение, нарушив тем самым Международную конвенцию 1989 года. В итоге на помощь российскому экипажу пришли испанские моряки.

По словам Дмитрия Пескова, позиция норвежских моряков «противоречит морским законам». Пресс-секретарь президента отметил, что «это вопиющий случай, который заслуживает тотального порицания». 

Финляндия захватила судно, следовавшее из РФ

Отвечая на вопрос журналиста о задержании нефтяного танкера Eagle S Финляндией, Песков сообщил, что не может дать точного ответа. По его мнению, это очень узкопрофильный вопрос.

26 декабря власти Финляндии заявили о взятии под контроль нефтяной танкер Eagle S по подозрению в повреждении подводного электрокабеля EstLink 2. В обвинении также приписывается уничтожение трёх подводных линий электропередач, соединяющих Финляндию и Эстонию. Об этом этом писало Reuters.

Упавший самолет AZAL

В Кремле также прокомментировали требование депутата Азербайджана извиниться за падение самолета в Казахстане. 

Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент идет расследование данного инцидента, и до получения результатов никаких дополнительных комментариев быть не может.

По словам пресс-секретаря президента, на данный момент за предоставление информации отвечают авиационные власти России. В этом контексте любые комментарии могут поступать только от них, заключил Песков.

Характеристика главы МЧС

Пресс-секретарь президента РФ представил характеристику главы МЧС России Александра Куренкова, который занял этот пост после гибели Евгения Зиничева. Песков отметил, что Куренков обладает необходимыми навыками и доверием президента для выполнения своих обязанностей.

Ранее Куренков и Зинчев служили в Федеральной службе охраны, выполняя функции охранников президента. По словам Пескова, этот опыт позволит справляться с ответственной миссией и на текущем посту.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вопиющей ситуацию, с потерпевшим крушение в Средиземном море российским судном «Урса Майор», экипаж которого отказались спасти норвежские моряки. Так же представитель Кремля прокомментировал требование депутата Азербайджана извиниться за падение самолета. Главные заявления Пескова в рамках конференц-колла 27 декабря — в материале URA.RU. Ситуация с «Урса Майор» Комментируя недавний инцидент с российским судном «Урса Майор», которое потерпело крушение в Средиземном море, Песков раскритиковал бездействие норвежских моряков. Они отказались оказать помощь экипажу российского судна, потерпевшего крушение, нарушив тем самым Международную конвенцию 1989 года. В итоге на помощь российскому экипажу пришли испанские моряки. По словам Дмитрия Пескова, позиция норвежских моряков «противоречит морским законам». Пресс-секретарь президента отметил, что «это вопиющий случай, который заслуживает тотального порицания».  Финляндия захватила судно, следовавшее из РФ Отвечая на вопрос журналиста о задержании нефтяного танкера Eagle S Финляндией, Песков сообщил, что не может дать точного ответа. По его мнению, это очень узкопрофильный вопрос. 26 декабря власти Финляндии заявили о взятии под контроль нефтяной танкер Eagle S по подозрению в повреждении подводного электрокабеля EstLink 2. В обвинении также приписывается уничтожение трёх подводных линий электропередач, соединяющих Финляндию и Эстонию. Об этом этом писало Reuters. Упавший самолет AZAL В Кремле также прокомментировали требование депутата Азербайджана извиниться за падение самолета в Казахстане.  Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент идет расследование данного инцидента, и до получения результатов никаких дополнительных комментариев быть не может. По словам пресс-секретаря президента, на данный момент за предоставление информации отвечают авиационные власти России. В этом контексте любые комментарии могут поступать только от них, заключил Песков. Характеристика главы МЧС Пресс-секретарь президента РФ представил характеристику главы МЧС России Александра Куренкова, который занял этот пост после гибели Евгения Зиничева. Песков отметил, что Куренков обладает необходимыми навыками и доверием президента для выполнения своих обязанностей. Ранее Куренков и Зинчев служили в Федеральной службе охраны, выполняя функции охранников президента. По словам Пескова, этот опыт позволит справляться с ответственной миссией и на текущем посту.
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