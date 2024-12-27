Ответ депутату Азербайджана за дерзкий выпад в сторону РФ и Ursa Major: главные заявления Пескова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вопиющей ситуацию, с потерпевшим крушение в Средиземном море российским судном «Урса Майор», экипаж которого отказались спасти норвежские моряки. Так же представитель Кремля прокомментировал требование депутата Азербайджана извиниться за падение самолета. Главные заявления Пескова в рамках конференц-колла 27 декабря — в материале URA.RU.
Ситуация с «Урса Майор»
Комментируя недавний инцидент с российским судном «Урса Майор», которое потерпело крушение в Средиземном море, Песков раскритиковал бездействие норвежских моряков. Они отказались оказать помощь экипажу российского судна, потерпевшего крушение, нарушив тем самым Международную конвенцию 1989 года. В итоге на помощь российскому экипажу пришли испанские моряки.
По словам Дмитрия Пескова, позиция норвежских моряков «противоречит морским законам». Пресс-секретарь президента отметил, что «это вопиющий случай, который заслуживает тотального порицания».
Финляндия захватила судно, следовавшее из РФ
Отвечая на вопрос журналиста о задержании нефтяного танкера Eagle S Финляндией, Песков сообщил, что не может дать точного ответа. По его мнению, это очень узкопрофильный вопрос.
26 декабря власти Финляндии заявили о взятии под контроль нефтяной танкер Eagle S по подозрению в повреждении подводного электрокабеля EstLink 2. В обвинении также приписывается уничтожение трёх подводных линий электропередач, соединяющих Финляндию и Эстонию. Об этом этом писало Reuters.
Упавший самолет AZAL
В Кремле также прокомментировали требование депутата Азербайджана извиниться за падение самолета в Казахстане.
Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент идет расследование данного инцидента, и до получения результатов никаких дополнительных комментариев быть не может.
По словам пресс-секретаря президента, на данный момент за предоставление информации отвечают авиационные власти России. В этом контексте любые комментарии могут поступать только от них, заключил Песков.
Характеристика главы МЧС
Пресс-секретарь президента РФ представил характеристику главы МЧС России Александра Куренкова, который занял этот пост после гибели Евгения Зиничева. Песков отметил, что Куренков обладает необходимыми навыками и доверием президента для выполнения своих обязанностей.
Ранее Куренков и Зинчев служили в Федеральной службе охраны, выполняя функции охранников президента. По словам Пескова, этот опыт позволит справляться с ответственной миссией и на текущем посту.
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